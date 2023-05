29 mag 2023 11:56

SALVINI DÀ I NUMERI SUL PONTE SULLO STRETTO – IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE ASSICURA CHE LE COPERTURE ECONOMICHE (AL MOMENTO ASSENTI) PER REALIZZARE L’OPERA ARRIVERANNO DALLA LEGGE DI BILANCIO DEL PROSSIMO INVERNO. E AGGIUNGE: “I 13,5 MILIARDI DI EURO DI CUI SI È PARLATO SONO LA CIFRA IPOTIZZATA MASSIMA DI SPESA, MA CONTO CHE SI POSSA ARRIVARE A UN MINORE COSTO” – EPPURE L’ESPERIENZA DICE IL CONTRARIO: IN ITALIA LA SPESA PER LE OPERE PUBBLICHE È SEMPRE LARGAMENTE SUPERIORE A QUANTO PREVISTO…