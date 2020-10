20 ott 2020 16:00

SANIFICATO E DIVORATO - UN ORSO HA SBRANATO UN DOMATORE CON LA MASCHERINA CHE ERA ENTRATO NELLA SUA GABBIA IN UN CIRCO IN RUSSIA: A CAUSA DELLA PROTEZIONE SUL VISO, L’ANIMALE NON HA RICONOSCIUTO L’UOMO CHE E' STATO ATTACCATO ALLE SPALLE MENTRE ABBANDONAVA LA GABBIA DOPO LA PULIZIA - L'ANIMALE GLI HA STRAPPATO IL CUOIO CAPELLUTO E…