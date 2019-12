3 dic 2019 15:50

LA SANITÀ TENUTA CON I CEROTTI - AL POLICLINICO “FEDERICO II” DI NAPOLI PER CONTENERE GLI SPIFFERI DALLE FINESTRE SI USANO I CEROTTI - L’AZIENDA SANITARIA NON PUÒ PERMETTERSI LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE E UNA RIPARAZIONE È IMPOSSIBILE VISTO CHE LE GUARNIZIONI USURATE, USATE NEGLI ANNI SESSANTA, NON SONO PIÙ IN COMMERCIO…