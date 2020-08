LA SANTANCHÈ FA RESISTENZA E IL “BILLIONAIRE” TENDE LA MANO – LO STORICO LOCALE DI PORTO CERVO CHIUDE IN ANTICIPO LA STAGIONE DOPO LA DECISIONE DEL GOVERNO: “A QUESTE CONDIZIONI CI È IMPOSSIBILE LAVORARE” – DANIELONA: “"VADO AVANTI, IL MIO LOCALE RESTA APERTO VIETARE AI GIOVANI DI BALLARE È DA TALEBANI. QUESTO GOVERNO STA BRUCIANDO UNA GENERAZIONE”

IL BILLIONAIRE CHIUDE IN ANTICIPO LA STAGIONE

Comunicato Stampa

In Costa Smeralda sono stati applicati divieti ancora piu’ severi rispetto a quelli emanati dal governo nazionale, per cio' che riguarda le misure anti covid- 19 per i locali di intrattenimento

Un’ordinanza emanata ieri dal comune di Arzachena (di cui Porto Cervo e’ frazione), vieta infatti totalmente ai locali di erogare musica a partire da mezzanotte ed anche in orario precedente, la stessa non deve superare i 65 decibel (un volume quindi bassissimo).

A queste condizioni, abbiamo deciso che Billionaire Porto Cervo chiudera’ a partire da oggi : questo perche’ ci e’ impossibile lavorare e offrire il programma e il servizio che i nostri Clienti si attendono da noi.

Ci scusiamo e ci dispiace per loro ma ancor di piu’ per il nostro personale, per i nostri collaboratori, per gli artisti da noi ingaggiati per questa stagione, che dovranno concludere in anticipo la stagione lavorativa.

Ci adeguiamo, nostro malgrado, e ringraziamo la nostra clientela per la fiducia e il supporto nei nostri confronti.

Roberto Pretto

Amministratore unico Billionaire

DANIELA SANTANCHÈ DEPUTATA DI FRATELLI D'ITALIA E PROPRIETARIA DEL "TWIGA" IN VERSILIA

Luca Monticelli per “la Stampa”

In un video postato su Twitter balla in pista con una tuta verde attillata e tacco a spillo sulle note di "Paradise", celebre canzone degli anni Ottanta che evoca amori e paesaggi esotici. No, lei alla danza non ha intenzione di rinunciare. Daniela Santanchè, esponente di Fratelli d'Italia, è proprietaria di una discoteca e ha deciso di lasciarla aperta nonostante i divieti: «Questo è un governo di talebani», accusa.

Senatrice Santanchè, è vero che ha deciso di sfidare l'ordinanza dell'esecutivo?

«Non avete capito niente, le discoteche rimangono aperte come prima, con gli stessi orari e il dj. E' il ballo che viene sospeso. Io tengo aperto per far socializzare i giovani e per consentire loro di bere qualcosa.

Sono i talebani che vietavano il ballo perché era sporco, consumistico e cattivo. Se gli italiani sono contenti che oggi tolgono il ballo, domani il canto, poi il voto, io non lo sono, non è normale, è pazzesco limitare le libertà personali senza evidenze scientifiche. Lopalco in Puglia, ad esempio, fa solo propaganda, non è vero che ci sono cinque ragazzi ricoverati in terapia intensiva».

Pensa che non ci sia un legame tra i luoghi di aggregazione dei giovani e la diffusione del coronavirus? Lei permetterà ai ragazzi di ballare?

«Se gli italiani sono contenti e pensano che non ballando più finisce il virus benissimo. Se il problema sono le discoteche...io combatterò, ma nel mio locale rispetteremo tutti i protocolli. Adesso vediamo cosa farà il governo per questa categoria di imprenditori, glielo dico io: niente, come non ha fatto nulla per il turismo».

Non succede solo in Italia, tutti i Paesi europei stanno limitando la movida.

«Il 99 per cento dei contagi non viene ospedalizzato perché non hanno sintomi, chi sono i malati? Occupiamoci di questo un per cento: sono italiani che tornano dall'estero e clandestini con il Covid che scorrazzano per l'Italia perché scappano dagli hotspot.

Come dice la Bellanova i clandestini vanno salvati, li manteniamo, poi facciamo crepare tutti gli altri: le partite Iva, i commercianti e gli artigiani».

E' innegabile che i contagi stanno aumentando e rischiamo una seconda ondata.

«I numeri cambiano a seconda dei tamponi. Non è possibile che se un giorno il governo ha bisogno di far vedere che ci sono più contagi allora fa più tamponi»

Non è meglio chiudere le discoteche adesso per non pregiudicare l'inizio dell'anno scolastico?

«Questo governo sta bruciando una generazione, ha chiuso le scuole e non le ha riaperte. Le do una notizia: io ci credo poco che con il ministro Azzolina il 14 settembre i ragazzi torneranno in aula».

