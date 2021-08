SAPETE CHI E' LA MUSICISTA PIU' RICCA DEL MONDO? RIHANNA! - LA CANTANTE E' DIVENTATA MILIARDARIA GRAZIE ALLA REVENUES DELLE AZIENDE SU CUI HA INVESTITO - IL SUO GRUZZOLETTO AMMONTA A 1,4 MILIARDI, DI CUI 1,1 ARRIVANO DA FENDY BEAUTY, IL BRAND DI COSMETICI LANCIATO NEL 2017 INSIEME A LVMH DI BERNARD ARNAULT E DI CUI E' AZIONISTA AL 50% - L'ARTISTA E' RIUSCITA A CAPITALIZZARE IN MARKETING ANCHE LA SUA PRESENZA SUI SOCIAL DOVE...

Da Milano Finanza Fashion

Se si dicesse che Robyn Fenty è diventata miliardaria, probabilmente non cambierebbe nulla. Peccato che Robyn non sia una sconosciuta, bensì il nome di battesimo di Rihanna, che secondo le ultime stime di Forbes, è diventata miliardaria non tanto grazie alla musica, quanto alle revenues delle aziende su cui ha investito.

Il patrimonio della cantante barbadiana si attesta infatti sugli 1,7 miliardi di dollari (circa 1,4 miliardi di euro al cambio di oggi), di cui 1,4 miliardi di dollari (1,1 miliardi di euro) arrivano direttamente da Fenty beauty, il brand di cosmetici lanciato dall'artista nel 2017 (creato insieme a Lvmh di Bernard Arnault) e di cui è azionista per il 50% delle quote. Al momento, il marchio ha un valore di almeno 2,8 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro).

Con questa cifra, Rihanna diventa la musicista donna più ricca del mondo, nonché la seconda showgirl femminile dopo Oprah Winfrey. Il resto delle entrate per la cantante nata nelle Barbados si divide fra l'altro brand (di lingerie) Savage x Fenty, che garantisce a Rihanna 270 milioni di dollari (227 milioni di euro), e le attività produttive come musica e cinema. Rihanna conta 250 milioni di dischi venduti su una produzione totale di dieci album, a cui si aggiungono, in campo cinematografico e televisivo, la partecipazione a 8 film e a 4 serie tv.

Oltretutto, Rihanna, riesce a capitalizzare in marketing anche la sua presenza sui social media: ha 103 milioni di follower su Instagram, 102,5 milioni su Twitter e 1,4 milioni su TikTok, risultati che la eleggono l'imprenditrice del settore beauty con più follower sulle piattaforme social e la seconda artista dopo Beyoncé. Visto lo spirito imprenditoriale della cantante, i fan adesso si aspettano anche l'inaugurazione di un profilo LinkedIn.

