SAPEVATE CHE SI PUO' FARE GOL CON UNA CAPRA? – È IL "KOK BORU", IL GIOCO NAZIONALE DEL KIRGHIZISTAN CHE COMBINA ELEMENTI DI RUGBY, POLO E CALCIO, SOSTITUENDO LA PALLA CON UNA CARCASSA DI CAPRA SENZA TESTA DA 30 CHILI: DUE SQUADRE A CAVALLO SI SFIDANO PER PORTARE IL CADAVERE FINO ALLA "PORTA" AVVERSARIA - IL GIOCO, CHE E' MOLTO PERICOLOSO, HA ORIGINI ANTICHISSIME: E' NATO PER CASO TRA I PASTORI CHE... - VIDEO

Dall'esterno sembra puro caos. Uomini che gridano e tirano le redini. Cavalli che protestano sbattendo gli zoccoli per terra e alzando un’enorme quantità di polvere. Ci si sfida per accaparrarsi una carcassa di capra senza testa, il premio da recuperare senza perdere l’equilibrio prima di fiondarsi verso la propria meta e segnare il punto per la proprio squadra, proprio con l’animale usato come una sorta di palla.

Questo è il Kok Boru, il gioco nazionale del Kirghizistan che combina elementi di rugby, polo e calcio, sostituendo la palla con una carcassa di capra senza testa. Migliaia di anni fa, quando il popolo del Kirghizistan era nomade, i lupi attaccavano e mangiavano il loro bestiame. Poiché il bestiame era la loro fonte di sostentamento, per sopravvivere non gli restava che andare a caccia di lupi, ucciderli e trovare un uso per le loro carcasse, appunto il “Kok Boru” (Blue Wolf). Iniziò come un gioco tra pastori ed è diventato uno dei tanti simboli culturali sia del Kirghizistan che del Kazakistan.

Oggi, la carcassa del lupo è stata sostituita da una carcassa di capra. Per giocare a Kok Boru ci vogliono 12 giocatori, un campo, oltre a due grandi box alle estremità che fungono da mete. Le regole del gioco sono abbastanza semplici (in teoria): portare la carcassa di capra nella porta per segnare punti per la squadra.

Il gioco parte con la carcassa di pecora collocata al centro del campo. Al fischio gli avversari galoppano verso la carcassa cercando di afferrarla senza cadere da cavallo. A quel punto bisogna galoppare fino in fondo al campo per “segnare”.

Questo gioco non richiede solo forza e abilità incredibili, ma anche coraggio, dal momento che tutti i giocatori rischiano in continuazione di cadere da cavallo. È anche un gioco che richiede un immenso lavoro di squadra e, secondo il giocatore Tynchtyk, un'immensa concentrazione: «Quando si gioca, non bisogna pensare a nulla. Giocare e basta».

