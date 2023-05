SARÀ UN ALGORITMO A SCATENARE LA PROSSIMA GUERRA NUCLEARE? – IL PENTAGONO TEME CHE L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN GUERRA POSSA PORTARE A DECISIONI SENZA CONTROLLO, SOPRATTUTTO NELLA “GESTIONE” DELLE TESTATE ATOMICHE – AL MOMENTO NON ESISTONO ACCORDI INTERNAZIONALI PER REGOLAMENTARE L'USO MILITARE DELL'AI, CHE AZZERA QUASI I TEMPI DI DECISIONE E RISCHIA DI CREARE INCIDENTI PERICOLOSI…

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

intelligenza artificiale e armi

Nell'agosto del 2020 al Pentagono fecero un esperimento. Una simulazione di volo con combattimento fra uno dei piloti più esperti e un velivolo guidato dalla intelligenza artificiale sviluppata dalla Heron System. La macchina vinse cinque volte su cinque. Durante la simulazione in modalità "dogfight" (combattimento a distanza ravvicinata) il caccia della IA era stato capace di mutare più volte tattica sino ad aver la meglio sul pilota.

uso militare dell intelligenza artificiale

Il Pentagono da oltre cinque anni ha un Joint Artificial Intelligence Center che valuta le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale in battaglia e gli esperti ritengono che ad oggi nessuno è ancora in grado di capire fin a dove la frontiera dell'IA si spingerà, quali armi sarà in grado di sviluppare e soprattutto se sarà possibile mettere un freno a questo sviluppo.

Alcuni armamenti operano già in un sistema automatico. Le batterie dei Patriot hanno una "modalità auto" che consente di sparare senza l'intervento umano. Tuttavia, gli stessi Patriot hanno la funzione "abort": è un militare a disattivare tutto.

[…]

pentagono

Sono le evoluzioni (imprevedibili) a rendere necessario agli occhi Usa un controllo. Non ci sono ad oggi accordi internazionali sull'IA. Lo sviluppo vorticoso della tecnologia rischia di generare un ambiente non controllabile sul campo di battaglia. L'intelligenza artificiale azzera quasi i tempi di decisione e questo potrebbe generare errori nei bombardamenti o creare incomprensioni e errori nel riconoscimento se non si captano "falsi allarmi".

[…]

uso militare dell intelligenza artificiale

Giovedì intervenendo a un meeting alla Casa Bianca con i ceo delle aziende hi tech che stano sviluppando l'IA, il presidente Biden ha detto che «quello che state facendo ha potenzialità enormi ma anche rischi enormi». Secondo gli esperti dell'Amministrazione l'uso delle nuove tecnologie stravolgerà i conflitti e in casi estremi anche il processo decisionale sul ricorso alle armi nucleari.

LLOYD AUSTIN JOE BIDEN

L'invito a mettere in pausa per sei mesi lo sviluppo di ChatGPT e software simili però, hanno riferito al New York Times fonti del Pentagono, è stata una pessima idea, poiché «russi e cinesi certo non si fermeranno». La strada invece è quella di provare a rallentare lo sviluppo di congegni guidati dalla IA tramite blocchi e stop alla vendita di microchip e semiconduttori di ultima generazione. […]

IL CAPO DEL PENTAGONO LLOYD AUSTIN intelligenza artificiale e guerra 3 intelligenza artificiale e guerra 2 uso militare dell intelligenza artificiale