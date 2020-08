LA SARDEGNA GLI HA FATTO LE MECHES: FEDERICO FASHION STYLE POSITIVO AL CORONAVIRUS! - IL PARRUCCHIERE DI ANZIO, VOLTO DI "REAL TIME", ANNUNCIA SUL SUO INSTAGRAM DI ESSERE STATO CONTAGIATO: “HO LA FEBBRE E ACCUSO DEI SINTOMI STRANISSIMI. QUELLI COME ME CHE HANNO FREQUENTATO POSTI AFFOLLATI, FACCIANO IL TAMPONE” – I CASI MIHAJLOVIC E PETAGNA...

Da corriere.it

federico fashion style piange

«Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il Covid-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna». Il parrucchiere Federico Fashion Style, nome "d'arte" di Federico Lauri lo annuncia direttamente dai suoi profili.

Hair stylist delle dive, volto della tv grazie al programma Il salone delle Meraviglie, Mauri offre altri dettagli del suo bollettino sanitario precisando di aver fatto un primo tampone in Sardegna, risultato negativo, ma di averlo ripetuto a Roma. La seconda volta ea positivo: «Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!»

federico fashion style francesca pascale

Conclude con una raccomandazione e una promessa di aggiornamento: «Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati».

federico fashion style

Il nome di Francesco Lauri si aggiunge a quello di altre celebrità che hanno annunciato di essere risultati positivi al virus di ritorno dalla vacanza in Sardegna come l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e l'attaccante del Napoli Andrea Petagna, per citare gli ultimi casi.

giulia de lellis federico fashion style

paola turci federico fashion style

Vi tengo aggiornati! #covid_19

Trentadue anni, sei saloni di bellezza, tra Sardegna, Roma e Milano, un programma su Real Time, Federico Fashion Style vanta tra le sue clienti diverse celebrità come Valeria Marini, Elisa Isoardi, Giulia De Lellis.

A giugno il suo nome era finito in cronaca per via di una lite di una lite con una cliente in uno dei suoi saloni romani per la quale dovette intervenire la polizia: la miccia, un conto da 5000 euro che la cliente si rifiutava di pagare. Pronta la difesa del parrucchiere: «Si trattava di un trattamento durato molte ore e di 30 centimetri di extension di veri capelli».

