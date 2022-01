20 gen 2022 18:10

SBIANCHETTARE ANDREA NON SALVERÀ LA CORONA – DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DAL PROCESSO PER MOLESTIE NEGLI USA, LA CASA REALE INGLESE PROVA A FAR SPARIRE IL “DUCA DI PORK” ANCHE DA INTERNET: L’ACCOUNT UFFICIALE DI TWITTER È STATO CANCELLATO COSÌ COME QUELLO DI YOUTUBE. E A BREVE IL FIGLIO PREDILETTO DI ELISABETTA SPARIRÀ ANCHE DA FACEBOOK E INSTAGRAM – UN’OPERAZIONE ANNIENTAMENTO CHE POTREBBE NON BASTARE…