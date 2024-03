10 mar 2024 09:50

LA SCALA DI MILANO MEJO DELL'ARISTON – IERI SERA, PRIMA DELL’INIZIO DELLO SPETTACOLO "MADINA", E’ COMPARSO UN ENORME STRISCIONE CON LA SCRITTA: “CESSATE IL FUOCO”, CON I RAPPRESENTANTI DEI VARI SETTORI E MUSICISTI SCHIERATI SUL PALCOSCENICO - NEI DUE ANNI DI GUERRA IN UCRAINA NON ERANO MAI APPARSI MANIFESTI. MENTRE ADESSO, ECCO QUELLI PER GAZA (SENZA DIRE CHE È PER GAZA...)