AGGRESSIONE DI GRUPPO

Un giovane di 19 anni, probabilmente di origine pachistana e con il permesso di soggiorno scaduto, è stato trovato da un pescatore nelle acque del molo di Santo Spirito, a Bari.

Aveva le mani legate dietro la schiena e un piede incastrato in uno scoglio. Al momento del ritrovamento, il ragazzo era in ipotermia. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che lo hanno tratto in salvo. Successivamente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nonostante il suo stato di choc, è riuscito a raccontare di essere stato malmenato da un gruppo di ragazzi e di aver subìto abusi, ma una volta arrivato al pronto soccorso in codice rosso ha rifiutato di sottoporsi alla valutazione che accerta le violenze.

La polizia di Stato ha subito attivato le volanti e ora la squadra mobile sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.