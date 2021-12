17 dic 2021 12:22

SCOPPIA UN INCENDIO IN UN CAMPO NOMADI VICINO FOGGIA: MORTI DUE BAMBINI. UN ROGO DIVAMPATO NELLA NOTTE HA DISTRUTTO ALCUNE BARACCHE A STORNARA. LE DUE VITTIME ERANO DUE FRATELLINI DI 2 E 4 ANNI. IL FUOCO SAREBBE DIVAMPATO DA UN BRACIERE A LEGNA RICAVATO NEI BIDONI USATI PER CONSERVARE L'OLIO - IL TESTIMONE: “IL PADRE ERA ANDATO A LAVORARE IN CAMPAGNA MENTRE LA MAMMA ERA IN BAGNO. QUANDO È TORNATA...”