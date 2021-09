SCUOLA DI DISOBBEDIENZA – DOPO L’OPERATORE SCOLASTICO CHE HA PICCHIATO IL GIORNALISTA DI “REPUBBLICA”, ARRIVA IL PROF. NO GREEN PASS: “E' INCOSTITUZIONALE. SIAMO L’UNICA CATEGORIA A DOVER SOTTOSTARE A QUESTO OBBLIGO. PERCHÉ LE FORZE DI POLIZIA NON SONO TENUTE? HO TRE LAUREE E NON FACCIO LA CAVIA. È STATO ANCHE DETTO CHE I TAMPONI DEVONO ESSERE PAGATI DAI DOCENTI, SIAMO ALLA FOLLIA, SOPRATTUTTO PER I PRECARI COME ME..."

Rory Cappelli per repubblica.it

Valentino Di Carlo, 41 anni, tre lauree magistrali (Scienze politiche, Scienze filosofiche, Lettere moderne), insegna in scuole e istituti superiori di Lecco, "da precario" (...)

valentino di carlo

Perché ha deciso di non vaccinarsi?

"Vorrei intanto che fosse chiaro: io non sono contro i vaccini. Il punto non è vaccino no o vaccino sì, io sono a favore dei vaccini: quello che rasenta l’incostituzionalità è il fatto che si obblighi il lavoratore ad accedere al luogo di lavoro soltanto con il Green Pass".

Potrà fare i tamponi.

"Sì, ma non capisco perché l’ipotesi di effettuare tamponi salivari e faringei gratuiti non viene presa in considerazione per tutelare chi è vaccinato e tutelare anche chi intende andare a lavorare senza dover necessariamente esibire la vaccinazione e il Green Pass, anche perché la vaccinazione non esclude la diffusione della malattia. E poi non c’è un minimo di collaborazione: è stato anche detto che i tamponi devono essere pagati dai docenti, siamo alla follia, soprattutto per i precari: il tampone costa adesso 15 euro, ne devo fare tre a settimana, per un totale di 45 euro a settimana. E solo per poter entrare nel posto di lavoro. Siamo l’unica categoria trattata così. Perché?".

Che intende?

prof no green pass

"Intendo dire che, a parte, per ovvi motivi, i sanitari, siamo l’unica categoria a dover sottostare a questo obbligo. Perché non altri comparti? Perché tanto accanimento con la scuola visto che in ogni caso siamo arrivati a circa l’85 per cento degli operatori scolastici vaccinati? Le forze di polizia per esempio non sono tenute a ottemperare a questo obbligo: hanno forse meno contatti con il pubblico? E poi perché obbligare solo i docenti e non anche gli studenti a fare il vaccino ed eventualmente a presentare il Green Pass? Perché non i genitori, che potrebbero anche non vaccinarsi e mandare a scuola potenziali diffusori?".

Lei ha figli? Ha paura per loro?

"Non ho figli, anche perché io e la mia compagna siamo entrambi precari, ma mi preoccupo anche per le generazioni future. Calamandrei si starà rivoltando nella tomba".

no green pass