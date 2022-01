SE IL 118 NON ARRIVA, AFFIDIAMOCI AL COCKER - IN SCOZIA UN'ADDESTRATRICE HA INSEGNATO AL SUO CANE AD ESEGUIRE LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE - AL SUO ORDINE, L'ANIMALE AVVICINA IL NASO ALLA BOCCA DELLA VITTIMA PER CONTROLLARNE LA RESPIRAZIONE, POI, CON LE DUE ZAMPE ANTERIORI, ESEGUE UN VERO E PROPRIO MASSAGGIO CARDIACO - LA PADRONA: "HA IMPARATO LA MANOVRA PER L'INTERNATIONAL TRICK DOG COMPETITION E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal New York Post

Leo esegue il massaggio cardiaco

Un cocker spaniel di nome Leo ha imparato a eseguire una rianimazione cardio polmonare dalla sua padrona, Emily Anderson, che lavora come addestratrice. «Ogni giorno mi stupisce totalmente. È un vero cane su un milione», ha detto al South West News Service del suo compagno. «Le cose che fa mi sorprendono costantemente perché non penso che siano possibili e lui le padroneggia in 20 minuti».

Nel filmato pubblicato online, che ora ha accumulato 38.000 visualizzazioni, Leo, 2 anni, mostra le sue abilità salvavita, portando i trucchi del cane a un nuovo livello.

Leo mette accanto a un manichino il kit da pronto soccorso che tiene in bocca, aspettando il segnale di Anderson. Quando lei dice la parola "naso", lui mettere la sua testa pelosa vicino alle labbra del manichino e ascolta il "respiro".

Quindi, il cane si avventa cinque volte sul petto del manichino, controllandone il “respiro” e ripetendo il ciclo.

Leo esegue il massaggio cardiaco 2

«Leo ha imparato la RCP come parte di un compito chiamato 'trucchi con la zampa' per l'International Trick Dog Competition», ha detto Anderson, 30 anni. «Ha vinto la Champions League sei volte di seguito».

«Così intelligente», ha commentato uno spettatore al video virale. «Il mio spaniel sarebbe scappato con il kit di pronto soccorso rifiutandosi di lasciarlo andare».

«OH MIO DIO. Lo stai addestrando a fare questo è a dir poco un miracolo», ha detto qualcun altro, scioccato.

Ma la RCP non è l'unico trucco che Leo sa fare. Da quando aveva 8 settimane, Anderson gli ha insegnato nuovi trucchi che diventano progressivamente più difficili con il passare dei giorni.

«Per impilare gli anelli, ho iniziato insegnandogli a tenere gli oggetti in bocca, quindi a lasciarli cadere in un cesto per il bucato», ha detto di un altro trucco che ha insegnato al suo amico peloso. «A poco a poco, il suo obiettivo è diventato più piccolo e alla fine gli ho fatto mettere gli anelli sullo stack mentre lo tenevo in mano. Ci è voluto circa un mese in totale dall'inizio alla fine».

Ogni settimana, l'allenatrice, che vive ad Aberdeen, in Scozia, insegna a Leo e alla sua sorellastra Phoebe nuovi trucchi. «Leo è così incredibilmente felice quando si allena», ha detto. «Phoebe farà trucchi per dolcetti, ma non è così entusiasta di fare i giochi del cervello, preferisce tessere tra obiettivi».