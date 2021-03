SE AVETE PERSO TUTTO CON LA PANDEMIA NON LAMENTATEVI, POTRESTE DISTURBARE MICHELE SERRA: "PRETENDERE CHE TUTTO QUELLO CHE È STATO PERDUTO A CAUSA DELLA PANDEMIA ORA PIOVA DAL CIELO, È PROTERVO E SCIOCCO - LA SFIGA ESISTE PER TUTTI, DA SEMPRE, COSÌ COME NON ESISTE IL DIRITTO ALLA FORTUNA, ALLA RICCHEZZA, AL REDDITO INVARIATO NEI SECOLI. ALCUNE DELLE CATEGORIE PIÙ INDIGNATE PER L'ESIGUITÀ DEI RISTORI SONO LE STESSE CHE…"

MICHELE SERRA SULL'AMACA

Estratto dell'articolo di Michele Serra per "la Repubblica"

Nel delicato e inevitabile tira e molla sui ristori, […] dispiace sentire, quasi in ogni tigì, rappresentanti di categoria lamentarsi perché i quattrini in arrivo non coprono la perdita subita, se non in parte. Ci si domanda chi abbia risarcito i nostri nonni, i nonni dei nostri nonni, […] dei lutti e dei rovesci indotti dalla caterva di guerre e pestilenze […] Ve lo dico io: zero risarcimenti, e un sospiro di sollievo se si era ancora vivi e con un po' di pane in dispensa.

[…] Pretendere che TUTTO quello che è stato perduto a causa della pandemia ora piova dal cielo, è abbastanza protervo e parimenti sciocco: la sfiga esiste […] per tutti, da sempre, così come non esiste il diritto alla fortuna, alla ricchezza, al reddito invariato nei secoli. […] alcune delle categorie più indignate per l'esiguità dei ristori sono le stesse che hanno contribuito […] a fare cassa comune, ovvero a pagare le tasse in proporzione agli incassi. Avessero almeno l'eleganza di fare finta di niente […]

MICHELE SERRA michele serra (2)