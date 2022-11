18 nov 2022 17:00

SE NON ACCETTO, ACCOLTELLO – IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA UN MINORENNE HA ACCOLTELLATO IL RIVALE IN AMORE, DOPO AVER MAL DIGERITO IL RIFIUTO DI UNA RAGAZZA SUI SOCIAL: ATTIRANDO IL 18ENNE IN UNA TRAPPOLA, LO HA COLPITO CON UN COLTELLO ALL’ALTEZZA DEGLI ORGANI VITALI, LASCIANDOLO IN UNA POZZA DI SANGUE…