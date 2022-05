SE QUESTO E’ UN UFO - LA NASA HA ANNUNCIATO CHE PARTECIPERA’ AGLI STUDI SUGLI OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI

– UNA DICHIARAZIONE STORICA PER L’AGENZIA SPAZIALE AMERICANA CHE SI E’ SEMPRE TIRATA FUORI DALLE RICERCHE SULL'ESISTENZA DEGLI ALIENI – IL MOTIVO DEL RIPENSAMENTO? “GLI UFO NON SONO L’UNICA SPIEGAZIONE DEGLI STRANI FENOMENI NEI CIELI”…

fenomeni aerei non ientificati

La NASA sta valutando come mettere a disposizione l’esperienza dell’agenzia per migliorare la comprensione degli UFO. E ha annunciato che si starebbe consultando con il governo sul tema.

Una dichiarazione che coglie di sorpresa perché l’agenzia spaziale americana non ha mai voluto avere niente a che fare con gli oggetti volanti non identificati.

Ora invece sembra che sia disposta a farsi coinvolgere negli studi su possibili segni di vita extraterrestre, non solo su pianeti lontani, ma proprio qui sulla Terra.

La dichiarazione arriva una settimana dopo la prima audizione pubblica della House Intelligence Committee sugli Ufo.

il vicedirettore dell'intelligence navale scott bray

Una fonte ha rivelato al Daily Mail che Il progetto probabilmente includerà le prove raccolte negli anni da parte di tutti gli astronauti che hanno incontrato, durante le missioni, oggetti non identificati nello spazio.

La fonte ha aggiunto anche che il lavoro della NASA integrerà la task force UAP del Dipartimento della Difesa, incaricata dal Congresso di indagare sulle minacce provenienti da strani oggetti nello spazio aereo.

fenomeni aerei non identificati

"Sarà una sorta di gruppo di lavoro”, ha spiegato la fonte al Daily Mail.

Il team UFO del Pentagono ha già richiesto i filmati dalle telecamere all’interno degli shuttle di alcune missioni spaziali della NASA.

"Ci sono stati diversi presunti incidenti che hanno coinvolto astronauti della NASA e missioni della NASA che coinvolgono fenomeni non identificati", ha detto a DailyMail.com la fonte.

il vicedirettore al intelligence navale scott bray (a sinistra) e il sottosegretario alla difesa per l intelligence e la sicurezza ronald moultrie (a destra)

La NASA sarebbe interessata a far luce sulla natura e l'origine di fenomeni aerei non identificati perché si tratterebbe di informazioni importanti per l'agenzia in una “prospettiva scientifica".

La portavoce, l'ufficiale senior per le comunicazioni scientifiche Karen Fox, ha sottolineato che “gli alieni non sono l'unica spiegazione per strani fenomeni nei cieli”.

l amministratore della nasa bill nelson