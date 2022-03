10 mar 2022 14:40

SE SCOPPIA LA GUERRA NUCLEARE, "MAD VLAD" È GIÀ NEL BUNKER - MISTERO SUGLI SPOSTAMENTI DI PUTIN, DOPO CHE LE FOTO UFFICIALI HANNO ALIMENTATO LE VOCI DI INCONTRI FASULLI - DOPO AVER VISSUTO LA PANDEMIA IN QUASI TOTALE CONFINAMENTO, È DIFFICILE CHE LO ZAR ABBIA INCONTRATO A DISTANZA RAVVICINATA MINISTRI E ALTRI VISITATORI - NIENTE LAVORO AL CREMLINO O NELLA RESIDENZA PRESIDENZIALE ALLE PORTE DI MOSCA, MA VITA ISOLATA ANCHE PER EVITARE ATTENTATI, MAGARI NEL VECCHIO RIFUGIO DI STALIN A SAMARA O IN UNO NUOVISSIMO A YAMANTAU, SUGLI URALI...