il cane taka 8

L’incredibile seconda vita di Taka, uno shiba inu di 13 anni rimasto gravemente ustionato in un incendio di una casa in Georgia nel 2019. In un primo momento si era pensato che la strada migliore sarebbe stata abbatterlo per via delle terribili ferite, ma la sua veterinaria ha lottato affinché gli venisse data una seconda possibilità.

I suoi padroni, dopo l’incendio, lo hanno affidato alla veterinaria Crystal Lesley che si è preso a cuore le sorti di Taka portandolo in diverse strutture che potessero curarlo. In un primo momento le era stato detto che il cane andava abbattuto. Ma lei non si è arresa. Ha portato Taka in un un’altra struttura e, dopo mesi di ricovero, è riuscito a riportarlo a casa con lei. Tra i due si è instaurato un legame talmente speciale che i padroni hanno acconsentito che Crystal prendesse il cane con lei.

il cane taka 7

Ora Taka lavora con i bambini vittime di ustioni: dopo che la sua storia si è diffusa nella comunità, ha trovato un nuovo ruolo come cane da terapia.

il cane taka 4 il cane taka 3 crystal lesley e il cane taka 1 crystal lesley e il cane taka 2 il cane taka 1 il cane taka 2 il cane taka 6