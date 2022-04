SECONDO UN NUOVO STUDIO LA VITA SULLA TERRA POTREBBE ESSERE INIZIATA 300 MILIONI DI ANNI PRIMA RISPETTO A QUANTO STABILITO FINORA - I RICERCATORI RITENGONO INFATTI DI AVER IDENTIFICATI FOSSILI RISALENTI AD ALMENO 3,75 MILIARDI DI ANNI IN ALCUNE ROCCE TROVATE IN UNA LOCALITA' REMOTA DEL QUEBEC, IN CANADA - SE LA SCOPERTA FOSSE CONFERMATA, AVREBBE IMPORTANTI IMPLICAZIONI ANCHE PER LA RICERCA DI VITA ALIENA...

Secondo un nuovo studio, gli scienziati ritengono di aver identificato i fossili più antichi sulla Terra, risalenti ad almeno 3,75 miliardi di anni e forse anche a 4,2 miliardi di anni, in rocce trovate in una località remota nel nord del Québec, in Canada.

Se le strutture in queste rocce fossero di origine biologica, sposterebbe indietro la linea temporale della vita sul nostro pianeta di almeno 300 milioni di anni e potrebbe potenzialmente mostrare che i primi organismi conosciuti sono appena più giovani della Terra stessa. Una tale scoperta avrebbe importanti implicazioni per la comprensione dell'emergere della vita sulla Terra e potrebbe anche sostenere la ricerca di alieni su altri mondi.

Questi presunti fossili microbici sono stati originariamente raccolti da Dominic Papineau, professore associato di geochimica e astrobiologia all'University College di Londra, durante una spedizione del 2008 alla Nuvvuagittuq Supracrustal Belt del Québec, una formazione che contiene alcune delle rocce più antiche della Terra. Papineau e i suoi colleghi hanno riportato la loro scoperta in un articolo pubblicato nel 2017 su Nature, che ha acceso un dibattito sul fatto che i tubi e i filamenti conservati nelle rocce fossero il risultato di processi biologici o geologici.

Da allora, Papineau e i suoi colleghi hanno lavorato per sostenere l'ipotesi che le allettanti strutture siano effettivamente forme di vita precoci che potrebbero aver prosperato vicino a bocche idrotermali negli antichi oceani della Terra. I ricercatori riportano queste nuove scoperte "senza precedenti", che potenzialmente rivelano «un ecosistema microbico diversificato sulla Terra primordiale che potrebbe essere comune su altri corpi planetari, incluso Marte», in uno studio pubblicato mercoledì su Science Advances.

«Nel complesso, è molto eccitante perché non solo sviluppiamo un approccio scientifico con più linee di evidenza indipendenti per rafforzare l'origine biologica, ma respingiamo anche le note reazioni abiotiche», ha detto Papineau in una telefonata.

«Questi microfossili potrebbero effettivamente esistere su altre antiche superfici planetarie perché se l'origine della vita impiega così poco tempo per svilupparsi e hai questo livello di complessità, allora questo solleva molte nuove domande filosofiche sulla probabilità che la vita possa essere sorta e aver lasciato questo tipo di impronte», ha aggiunto. «Crea molte nuove opportunità per spingere indietro l'orologio per l'origine della vita e per cercare specificamente questo tipo di cose su altri pianeti».

Sulla scia dello scetticismo sulle affermazioni del loro studio del 2017, Papineau e i suoi colleghi hanno impiegato una serie di nuove tecniche per chiarire la natura delle misteriose strutture nella roccia canadese.

Mentre lo studio iniziale è stato costruito su una fetta di roccia della larghezza di una carta da lucido, la nuova ricerca descrive un campione più spesso che ha esposto, per la prima volta, uno stelo simile ad un albero, con rami paralleli su un lato, che misura quasi un centimetro di diametro, così come molte sfere distorte raccolte in intricati grappoli. Questa scala centimetrica potrebbe non sembrare grande dal nostro punto di vista umano miliardi di anni dopo, ma colpisce per una potenziale comunità batterica che potrebbe essere esistita durante l'infanzia del nostro pianeta.

Il team ha riconosciuto che alcuni dei modelli potrebbero essere stati formati da reazioni geologiche, ma ha affermato che la struttura dello stelo è difficile da spiegare con processi abiotici. Inoltre, il ritratto generale sepolto nella roccia ricorda i microbi mangiatori di ferro che vivono oggi nei moderni sistemi di sfiato idrotermale.

«Non abbiamo alcun DNA, ovviamente, che sia sopravvissuto a queste scale temporali geologiche, con il calore e la pressione che la roccia ha subito«, ha detto Papineau. «Ma quello che possiamo dire, sulla base della morfologia, è che questi microfossili assomigliano a quelli che sono costituiti dal moderno microbatterio chiamato Mariprofundus ferrooxydans».

Per decenni, gli scienziati hanno suggerito che la vita potrebbe essere sorta per la prima volta sulla Terra attorno a queste prese d'aria oceaniche, che possono fornire fonti di energia, inclusi ferro, carbonio, idrogeno e ossigeno, a qualsiasi forma di vita nascente.

La potenziale esistenza di queste prese d'aria negli oceani sotterranei della luna di Giove Europa, o della luna di Saturno Encelado, ha reso questi mondi bersagli eccitanti per cercare la vita aliena. Allo stesso modo, le prove che ambienti simili potrebbero essere esistiti su Marte miliardi di anni fa solleva la possibilità che un giorno si possano trovare microfossili sul pianeta rosso, forse dal rover Perseverance della NASA, che ha il compito di raccogliere campioni che potrebbero preservare tracce della vita marziana passata.

In questo modo, i presunti microfossili del Québec potrebbero aprire una finestra sul lontano passato del nostro pianeta e di altri, svelando anche una nuova tabella di marcia per identificare la vita su mondi alieni.

«Sto chiaramente gestendo alcune cose preziose», ha concluso Papineau. «Sono reliquie di un passato molto lontano. Quindi, in un certo senso, è molto umiliante perché sono il primo essere umano, il primo animale, la prima forma di vita su questo pianeta, a vedere queste cose e a rendermi conto di cosa sono».