10 ott 2019 20:00

IL SEGRETO PER CAMPARE 123 ANNI? NON AVERE UNA MOGLIE! – SWAMI SIVANANDA È INDIANO E, SE LA DATA SUL SUO PASSAPORTO NON MENTE, È NATO NEL 1896 – L’UOMO PIÙ VECCHIO DEL MONDO RIVELA CHE LA SUA LONGEVITÀ È FRUTTO DI ANNI DI YOGA E DI UNO STILE DI VITA ESTREMAMENTE RIGIDO: MANGIA DA SEMPRE CIBO INSIPIDO ED È SEMPRE STATO CELIBE…(VIDEO)