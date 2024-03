27 mar 2024 12:10

IL SEGRETO DI PULCINELLA: I SERVIZI SEGRETI UCRAINI HANNO MESSO UN PIEDI UNA CAMPAGNA DI OMICIDI MIRATI PER ELIMINARE I “COLLABORAZIONISTI” CON LA RUSSIA – A RIVELARLO È STATO VASYL MALYUK, CAPO DELL’AGENZIA DI INTELLIGENCE SBU, CHE HA CONFESSATO COME LE SPIE UCRAINE IN DUE ANNI DI GUERRA ABBIANO PRESO DI MIRA “MOLTISSIME PERSONE”, TRA CUI IL PROPAGANDISTA FILO-RUSSO VLADLEN TATARSKY, UCCISO IN UN BAR DI SAN PIETROBURGO…