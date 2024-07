SEMBRA UNA LUCERTOLA MA E' UN VERO DRAGO - I RICERCATORI DEL KING'S COLLEGE DI LONDRA HANNO SCOPERTO IL SEGRETO DEL MORSO LETALE DEI DRAGHI DI KOMODO: I BORDI DEI LORO DENTI HANNO ALTE CONCENTRAZIONI DI FERRO, RENDENDOLI PARTICOLARMENTE TAGLIENTI - PER GLI SCIENZIATI, ANCHE I DINOSAURI COME IL T-REX AVEVANO CARATTERISTICHE SIMILI, ANCHE SE... - VIDEO!

(ANSA) - A rendere letali i denti dei temibili draghi di Komodo sono dei bordi seghettati in ferro: veri e propri rasoi che forse erano presenti anche in alcuni dinosauri, tra cui il Tyrannosaurus rex. A scoprire il segreto dei denti del più grande varano del pianeta è la ricerca coordinata da Aaron LeBlanc, del King's College di Londra, e pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution.

I draghi di Komodo vivono in alcune isole dell'Indonesia, sono varani che possono avere un peso medio di circa 80 chili, predatori molto pericolosi che raramente possono attaccare anche gli essseri umani. Analizzando le caratteristiche dei denti e studiando anche resti conservati in diversi musei, i ricercatori hanno ora scoperto che il bordo dentale è particolarmente ricco di ferro, in una concentrazione tale da renderli particolarmente taglienti.

Una caratteristica che finora era sfuggita in quanto può essere rilevata solo con tecniche molto avanzate. La scoprta spiega sia la grande capacità dei varani di dilaniare le proprie prede e suggerisce che anche molti dinosauri avrebbero potuto avere denti simili. Esistono infatti molte somiglianze tra i dinosauri carnivori, come il T. rex, e gli attuali varani, in particolare nella dentatura.

Finora non erano mai state trovate alte concentrazione di ferro nei denti dei dinosauri ma, sottolineano i ricercatori. Probabilmente anche nei dinosauri, come nei varani, il ferro non era presente in modo omogeneo ma era concentrato lungo il bordo. Tracce che si perdono molto rapidamente con la decomposizione e soprattutto nei processi di fossilizzazione.

