26 ott 2021 17:49

SEMBRA NARCOS MA SIAMO A SAN BASILIO - COME I CRIMINALI COLOMBIANI, ANCHE I MALAVITOSI DI ROMA COSTRUISCONO I BUNKER SOTTO LE CASE: PAVIMENTI IN MARMO, BAGNI IN MATERIALE PREGIATO, COLONNE ORNAMENTALI, RIFINITURE CON TAPPEZZERIA DECORATIVA DI LUSSO E ANCHE SE DECISAMENTE KITSCH - I CLAN ‘NDRANGHETISTI HANNO CREATO IL “FORTINO” DELLO SPACCIO PIÙ GRANDE D’ITALIA, IN VIA CORINALDO E VIA MACERATA, NEGLI STABILI DI EDILIZIA POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL’ATER OCCUPATI…