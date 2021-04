SESSO, DOVE SEI FINITO? – CON I BAMBINI RUZZOLANTI IN CASA, LA PANDEMIA HA PRIVATO MOLTE COPPIE DELLA PRIVACY PER DEDICARSI AD UNA SANA TROMBATA. MA CON QUALCHE ACCORGIMENTO SI PUÒ SFUGGIRE AGLI OCCHI INDISCRETI GRAZIE ALL’ANTA DI UN ARMADIO O CON UNA COPERTINA CHE POSSA COPRIRVI MENTRE FATE FINTA DI GUARDARE UN FILM – DAL BAGNO AL SALOTTO, LE POSIZIONI PER GODERE...

beccati dai figli 4

I bambini non vanno a scuola e sono sempre a casa o il tuo coinquilino è nella stanza accanto e voi non riuscite mai a trovare un attimo per dedicarvi alla vostra intimità.

La pandemia sta mettendo a dura prova le coppie che in molti casi si sentono privati dell’unico piacere della vita. Ma non bisogna rinunciare al sesso, solo inventarsi dei modi per godere sfuggendo alla sguardo indiscreto di pargoli e coinquilini. Seguite i consigli della sexperta Tracey Cox che svela i posti migliori della casa per trombare in santa pace.

beccati dai figli 6

Camera da letto

Se avete bambini che possono piombare in stanza in qualsiasi momento bisogna trovare una posizione che possa facilmente essere interrotta.

Il sesso a cucchiaio è scontato, lo avrete fatto decine di volte. Provate questo: la donna si sdraia sullo stomaco con le gambe chiuse e fa penetrare il compagno da dietro. Stimola il clitoride con le dita. È facile raggiungere l’orgasmo in questa posizione per entrambi. E se dovesse entrare qualcuno lui può sempre rotolare via con facilità.

beccati dai figli 2

Aiutati con l’armadio

Aperta un’anta la donna può piegarsi in avanti e far penetrare il compagno da dietro. L’anta consentirà di non essere visti in caso di irruzioni improvvise.

Sul divano

Accendi la tv e prendi una coperta. Fai sedere il tuo compagno e siedi su di lui lasciandoti penetrare da dietro. Funziona meglio se indossi una gonna o un vestito senza mutande. Bilanciati con gambe e tenete entrambi i piedi sul pavimento.

beccati dai figli 5

In bagno

Apri la doccia per dissimulare e siediti sul lavandino e allarga le cosce e lascia che il tuo lui ti penetri, tenendoti per i fianchi. Puoi anche utilizzare un vibratore per stimolare il clitore.

In doccia

beccati dai figli 1

Il bagno è spesso l'unica stanza della casa che ha una serratura: lui può fingere di radersi mentre potete fare una bagno o una doccia insieme. Se la donna sta in piedi può piegarsi in avanti, poggiare una gamba sul bordo della vasca e può poggiarsi contro il muro. Lui entrerà da dietro.

sesso letto 5

Se non avete problemi di privacy potete sempre sperimentare posizioni nuove. Si può provare il “missionario al contrario”. O qualcuno stranezza che stimoli la fantasia.

