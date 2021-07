SEX DOLLY! - PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DEL MARITO CARL, LA MITICA DOLLY PARTON SI VESTE DI NUOVO DA CONIGLIETTA DI “PLAYBOY”: “DOPO 57 ANNI INSIEME PENSA CHE IO SIA ANCORA UNA RAGAZZA SEXY, E DI CERTO NON CERCHERÒ DI DISSUADERLO” - LA CANTANTE, ALLA VENERANDA ETÀ DI 75 ANNI, HA POSATO CON LO STESSO CORPETTO CHE AVEVA INDOSSATO NELLA COPERTINA DI “PLAYBOY” NEL 1978. E LA NOTIZIA È CHE GLI È ENTRATO…

DOLLY PARTON SI RIMETTE IL VESTITO DA CONIGLIETTA DI PLAYBOY PER IL MARITO

dolly parton vestita da coniglietta per il marito 2

Il ruolo di coniglietta Dolly Parton piace proprio. E così dopo aver espresso qualche tempo fa il desiderio di posare nuovamente "Playboy", ora che la celebre rivista non c'è più si è vestita da coniglietta da sola come regalo di compleanno per suo marito Carl. "Pensa che io sia ancora una ragazza sexy dopo 57 anni insieme - ha detto in un video su Twitter -, e di certo non cercherò di dissuaderlo".

La copertina da lei realizzata nel 1978 per la rivista di Hugh Hefner è di quelle passate alla storia. Niente nudo ostentato, a dire il vero, ma Dolly in corpetto da coniglietta su sfondo rosso mentre si aggiusta il papillon glitterato, è un'immagine diventata iconica.

DOLLY PARTON IN COPERTINA SU PLAYBOY NEL 1978

Il suo sogno sarebbe stato riprodurla all'età di 75 anni, per mostrare come ci si può sentire sexy anche a una certa età. Ma "Playboy" non ha resistito tanto a lungo. E allora la cantautrice dalle forme prosperose ha fatto tutto da sola. Ha posato con il medesimo corpetto, papillon e polsini di quarant'anni fa, facendosi ritrarre. Il risultato poi lo ha mostrato nel video su Twitter in cui ha voluto spiegare la sua iniziativa. E tanti auguri al marito Carl, dal quale è inseparabile dal 30 maggio del 1966.

