UNO SGUARDO SULLA STORIA DEL ROCK - IL FOTOGRAFO DENIS O'REGAN HA DECISO DI METTERE ALL’ASTA UNA SERIE DI SCATTI ICONICI CHE MOSTRANO LE STAR DELLA MUSICA NEI SUOI 45 ANNI DI CARRIERA: DA FREDDY MERCURY CON LA CORONA IN TESTA E AVVOLTO IN UN MANTELLO DI VELLUTO AI SEX PISTOLS…

Un serie di scatti inediti dei volti più iconici della musica saranno messi all’asta per la prima volta: David Bowie, Mick Jagger e Sid Vicious nell'era punk Sex Pistols sono tra i più grandi nomi della musica che sono stati immortalati dall’obiettivo del famoso fotografo Denis O'Regan che ha rovistato nel suo enorme archivio di foto costruito in 45 anni per scegliere una serie di scatti da consegnare nelle mani dei fan che sognano di possedere un pezzo di storia del rock.

Molti riconosceranno immediatamente alcune delle sue immagini come quella di Freddie Mercury sul palco che indossa una corona, avvolto in un mantello di velluto. Come fotografo ufficiale del gruppo, Denis ha avuto accesso libero ai loro tour, incluso il loro ultimo concerto alla Knebworth Hall nel 1986. Ha anche catturato il momento in cui il gruppo è arrivato in elicottero sopra decine di fan che aspettavano l'inizio del concerto.

Altri scatti famosi includono quelli di Any Winehouse, dei Duran Duran, degli Spandau Ballet e di Gene Simmons dei KISS.

