SIAMO MESSI MALE: PURE LA GRECIA CI SCHIFA! – NELLA LISTA DEI 29 PAESI DA CUI ATENE ACCETTERÀ TURISTI DAL 15 GIUGNO NON C'È L’ITALIA – L’ELENCO SARÀ AGGIORNATO IL PRIMO LUGLIO – ZAIA: "NON POSSIAMO ESSERE CONSIDERATI IL LEBBROSARIO D'EUROPA. IL PROBLEMA È CHE SIAMO AI TEMPI SUPPLEMENTARI E NON È STATO FATTO NULLA. IL MINISTERO DEGLI ESTERI SI DEVE FAR SENTIRE: È SCANDALOSO"

LUCA ZAIA

Sul tema delle frontiere interviene Luca Zaia. «Non possiamo accettare che la Svizzera consideri gli italiani degli appestati, e la Croazia vada su questa strada: Non possiamo essere consideri il lebbrosario d'Europa solo perché in Italia il virus è arrivato prima che in altri paesi europei», accusa il presidente del Veneto, che ha ribadito ancora una volta con forza il suo no «ai corridoi turistici. Il problema è che ormai siamo ai tempi supplementari, di corridoi turistici se ne parla da settimana, e non è stato fatto nulla: è necessario che si muova la nostra diplomazia, il ministero degli esteri si deve far sentire e ci deve essere una regia Europa che finora è mancata: mi rifiuto di pensare che si possa pensare ad aperture a macchia di leopardo in Europa: è scandaloso», ha concluso.

LA GRECIA APRE AI TURISTI MA NON AGLI ITALIANI

La Grecia ha annunciato la lista dei 29 Stati i cui turisti potranno visitare il Paese dal 15 giugno, quando gli aeroporti riapriranno ai voli internazionali. Tra loro non c'è l'Italia.

Questi i Paesi: Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia. La lista verrà aggiornata il primo luglio, ha detto il governo.

La lista, scrive Kathimerini, è stata compilata dopo aver esaminato i dati epidemiologici di ogni Paese, ed aver considerato gli annunci della European Union Aviation Safety Agency (Easa) e le raccomandazioni del Comitato nazionale sulle malattie infettive. I visitatori provenienti da questi 29 paesi - conterà il luogo di partenza, non la nazionalità, è stato precisato - verranno sottoposti a test a campione al loro arrivo negli scali ellenici: tuttavia per tutti i paesi che non sono in questa lista, il divieto a recarsi in Grecia resta, ma la lista verrà aggiornata ed ampliata a inizio luglio, sulla base dell'andamento dell'epidemia, ha fatto sapere il governo.

