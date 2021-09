SIETE COSI' DIPENDENTI DAL PORNO DA DOVER SEMPRE SPIPPOLARE VIDEO E SMANACCIARVI? PER VOI DOPO LA VIA DI FIGA, C'E' ANCHE QUELLA DI FUGA: SONO SEMPRE PIU' SERVIZI DEDICATI ALLA DISINTOSSICAZIONE, COME "REMOJO", CHE OFFRE UNA TECNOLOGIA CHE FUNZIONA NON SOLO I SITI A LUCI ROSSE, MA ANCHE I CONTENUTI SESSUALI SUI SOCIAL E ALTROVE - ECCO COME FUNZIONA...

Dagotraduzione dal Guardian

Dipendenza porno

Thomas ha scoperto la pornografia nel modo tradizionale: a scuola. Ricorda i compagni di classe che ne parlavano nel parco giochi e si mostravano video sui loro telefoni durante i pigiama party. Aveva 13 anni e pensava che fosse «una cosa da ridere». Poi ha iniziato a guardare la pornografia da solo sul tablet nella sua stanza. Quello che era iniziato come un uso occasionale, all'inizio della pubertà, è diventato un'abitudine quotidiana.

Thomas (non è il suo vero nome), che ha poco più di 20 anni, viveva con uno dei suoi genitori, a cui dice non importava cosa stesse facendo online. «All'epoca sembrava normale, ma guardando indietro posso vedere che è sfuggito di mano abbastanza rapidamente», afferma Thomas. Quando ha avuto una ragazza a 16 anni, ha iniziato a fare sesso e ha guardato meno pornografia. Ma la dipendenza stava solo aspettando di riemergere, racconta.

Dipendenza porno

Durante il primo blocco nel Regno Unito dell'anno scorso, Thomas ha perso il lavoro. Viveva con parenti più anziani e cercava di proteggerli dal Covid mentre era sempre più stressato dai soldi. Trascorreva ore online, dove i siti di streaming di pornografia avevano riscontrato una crescente domanda da parte delle persone bloccate in casa.

«È diventato di nuovo quotidiano», dice della sua abitudine. «E penso che circa l'80% della mia rovina mentale sia dovuta al porno». Thomas ha iniziato a cercare contenuti più espliciti ed è diventato introverso e infelice. La sua autostima è crollata mentre la vergogna lo ha consumato. Ha mai pensato al suicidio? «Sì, sono arrivato a quel punto», dice. «È stato allora che sono andato dal mio medico di famiglia. Ho pensato: non posso sedermi nella mia stanza e non fare nulla; Ho bisogno di aiuto».

Dipendenza porno

La vergogna ha impedito a Thomas di menzionare la pornografia al medico, che ha prescritto antidepressivi. Hanno migliorato il suo umore, ma non la sua abitudine, che stava iniziando a generare sfiducia nella sua relazione e influenzare la sua vita sessuale. Ha cominciato a pensare che altri uomini dovessero essere intrappolati nello stesso ciclo. «Quindi ho cercato su Google qualcosa come 'Come smettere di guardare il porno' e c'era così tanto», dice.

Dipendenza porno

Il dibattito sulla pornografia è incentrato sull'offerta di un'industria multimiliardaria e sull'arduo compito di tenerla fuori dalle camerette dei bambini. Nei suoi angoli più bui, è stato dimostrato che la pornografia commercia in traffico sessuale, stupro, immagini rubate e sfruttamento, compresi i bambini. Può anche pervertire le aspettative sull'immagine corporea e sul comportamento sessuale, con frequenti rappresentazioni di violenza e atti degradanti, in genere contro le donne. Ed è diventata disponibile quasi quanto l'acqua del rubinetto.

dipendenza da porno

I piani del governo del Regno Unito per costringere i siti di pornografia a introdurre la verifica dell'età sono crollati nel 2019 a causa di lotte tecniche e delle preoccupazioni degli attivisti per la privacy. Il Regno Unito spera ancora di introdurre una qualche forma di regolamentazione. Nel frattempo, spetta ai genitori abilitare i filtri del proprio provider Internet e sperare che i loro figli non accedano alla pornografia fuori casa.

Il mercato è dominato da MindGeek, una società canadese proprietaria di siti tra cui YouPorn e Pornhub. Quest'ultimo, che afferma di ricevere 130 milioni di visitatori giornalieri, ha registrato un picco di traffico di oltre il 20% a marzo dello scorso anno. La pandemia ha anche innescato un'ondata di contenuti per adulti su OnlyFans, una piattaforma con sede nel Regno Unito dove molte persone vendono pornografia fatta in casa (il mese scorso, OnlyFans ha annullato i piani per vietare i contenuti espliciti dopo una protesta tra i suoi utenti).

dipendenza dal porno

Il risultato, affermano gli attivisti della pornografia e una piccola ma crescente rete di terapisti specializzati, è un aumento dell'uso problematico, in particolare tra gli uomini cresciuti nell'era della banda larga ad alta velocità. Dicono che il consumo occasionale può aumentare, portando gli utenti a cercare contenuti più estremi per soddisfare i loro bisogni. Incolpano la pornografia di contribuire alla depressione, alla disfunzione erettile e ai problemi di relazione.

Coloro che cercano aiuto spesso scoprono che i loro problemi vengono fraintesi. A volte, si imbattono in un mondo in rapida evoluzione di consulenza online che è diventato esso stesso controverso.

Dipendenza porno

Tuttavia, affrontando il consumo compulsivo, gli attivisti anti-pornografia sperano di controllare alcuni degli effetti tossici della pornografia. «È un'industria guidata dalla domanda ... perché ci sono consumatori, ci sono protettori, trafficanti e criminali aziendali che stanno usando l'abuso sessuale filmato di donne, ragazze, uomini e ragazzi per produrre contenuti non consensuali che vengono consumati per enormi profitti», afferma Laila Mickelwait, fondatrice del Justice Defense Fund con sede negli Stati Uniti, che combatte lo sfruttamento sessuale online.

Jack Jenkins non è mai stato appassionato di pornografia, ma è l’ha scoperta tramite i compagni di scuola a 13 anni. Una ricerca del British Board of Film Classification nel 2019 ha suggerito che il 51% dei bambini di età compresa tra 11 e 13 anni aveva visto la pornografia, una cifra che sale al 66% per i 14-15enni. (Le cifre, da un sondaggio online sulle famiglie, sono probabilmente sottostimate). Molto più tardi, Jenkins, 31 anni, stava esplorando la meditazione buddista quando si è liberato da malsane distrazioni, inclusa la pornografia. «Era solo qualcosa che non volevo più nella mia vita», dice.

Dipendenza porno 2

Jenkins era anche un imprenditore e ha colto un'opportunità. Ha trascorso ore a fare ricerche di mercato sui forum, incluso Reddit, dove le persone discutono dell'uso problematico della pornografia a vari livelli, dal suo stesso livello fino a «dipendenti in piena regola che lo guardano per 10 ore al giorno». Si erano sentiti tutti a disagio nel condividere il loro problema, o erano stati giudicati mentre cercavano aiuto attraverso la dipendenza tradizionale o i servizi di salute mentale.

Dipendenza porno 3

Quindi Jenkins ha ideato Remojo, che afferma di essere «l'unico programma completo al mondo per bloccare e smettere con il porno». A pagamento, offre una tecnologia progettata per essere quasi impossibile da aggirare. Funziona su tutti i dispositivi di un utente per bloccare non solo i siti pornografici, ma anche i contenuti sessuali sui social media e altrove. Remojo ha anche un pool di contenuti in crescita, tra cui interviste in podcast, meditazione guidata e una comunità online anonima. I "partner responsabili" possono essere avvisati automaticamente di potenziali ricadute.

Dal lancio graduale nel settembre 2020, Jenkins afferma che più di 100.000 persone hanno installato Remojo, e oggi viaggia a una velocità di oltre 1.200 download al giorno. La società, che impiega 15 persone a Londra e negli Stati Uniti, ha attirato 900.000 sterline di finanziamenti da otto investitori.

Dipendenza porno 4

Jenkins stima che oltre il 90% dei suoi clienti siano uomini, di cui molti provengono da paesi più religiosi del Regno Unito, come Stati Uniti, Brasile e India. Remojo, che costa 3,99 dollari al mese, non è anti-pornografia, anti-masturbazione o moralmente guidato, dice Jenkins. «Ma il fatto è che se le persone si siedono e pensano a chi sono al meglio, di solito diranno che è quando sono prive di pornografia».

Quando Thomas ha raggiunto Google nel maggio di quest'anno, era meno socialmente isolato e aveva trovato un altro lavoro. Non era più un suicida, ma è rimasto agganciato alla pornografia. Quando ha cercato aiuto, è apparso Remojo. Lo ha scaricato e ha aspettato di vedere cosa sarebbe successo.

Dipendenza porno

Diversi studi hanno esaminato gli effetti della pornografia sul cervello. Alcuni hanno suggerito che inneschi maggiori sentimenti di desiderio, ma non di piacere, negli utenti compulsivi, una caratteristica della dipendenza. Altri hanno indicato che il sistema di ricompensa del cervello è più piccolo nei normali consumatori di pornografia, il che significa che potrebbero aver bisogno di più materiale grafico per eccitarsi. «In definitiva, non importa come si chiama, perché è un problema». Ha visto uomini che camminano su e giù per la stanza e non riescono a pensare ad altro finché non ricevono una dose di pornografia: «Si agitano».

App Remojo

Quando parlo con Thomas, la sua app Remojo gli dice che è libero dalla pornografia da 57 giorni. Dice di essere rimasto sbalordito dai risultati. Il blocco della pornografia piuttosto che la terapia sembra funzionare per lui. Il giorno in cui ha scaricato Remojo, Thomas ha chiesto alla sua ragazza di creare e mantenere segreto un passcode che sarebbe stato necessario per modificare le impostazioni del blocco. Pensa di essere libero all'80% dal suo problema e sente l'impulso di cercare la pornografia solo una volta ogni due settimane circa. «Il sesso non è più difficile e la mia ragazza può fidarsi di nuovo di me», dice. «Probabilmente può sembrare strano dirlo, ma ora sono molto meno depresso e mi sembra di avere di nuovo il controllo della mia vita».