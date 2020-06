SILERI, OGGI E DOMANI – IL VICEMINISTRO ALLA SALUTE COMMENTA LE FRASI DEL PROFESSOR REMUZZI: “NUOVI POSITIVI MENO CONTAGIOSI? DIPENDE DALLA CARICA VIRALE. I FESTEGGIAMENTI DEI TIFOSI DEL NAPOLI NON DOVEVANO ACCADERE, MA NON AVREI USATO IL TERMINE ‘SCIAGURATI’ COME L’OMS” – “PRESTO RIAPRIAMO LE DISCOTECHE, MA NON SI PUÒ BALLARE STRETTI STRETTI” (NO, DAVVERO?) – “PER GLI STADI SERVONO ANCORA…"

PIERPAOLO SILERI GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA

1 – “LI CHIAMIAMO CONTAGI, MA SONO PERSONE POSITIVE CON UNA CARICA VIRALE MOLTO BASSA” – SENTITE IL PROFESSOR REMUZZI: “IL VIRUS È LO STESSO, CERTO. MA PER RAGIONI CHE NESSUNO CONOSCE, E FORSE PER QUESTO C’È MOLTA DIFFICOLTÀ AD AMMETTERLO, IN QUEI TAMPONI CE N’È POCO, MOLTO MENO DI PRIMA”

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-li-chiamiamo-contagi-ma-sono-persone-positive-carica-virale-239887.htm

pierpaolo sileri 1

2 – CORONAVIRUS, SILERI: NUOVI POSITIVI MENO CONTAGIOSI? DIPENDE DA CARICA VIRALE; FESTEGGIAMENTI NAPOLI SCIAGURATI? TERMINE SBAGLIATO MA NON SI DOVEVANO FARE; DISCOTECHE? OK RIAPERTURE MA ASSOLUTAMENTE A DISTANZA

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

GIUSEPPE REMUZZI

Il direttore della fondazione Mario Negri ha detto che i nuovi positivi non sono contagiosi? “Dipende dalla carica virale. Se tu hai molti sintomi, se fai tanti starnuti è più probabile che possa contagiare. Se sei completamente asintomatico è meno probabile che si abbia una carica virale alta”.

NAPOLI - FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA CONTRO LA JUVENTUS

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. L'OMS ha definito 'sciagurati' i festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la vittoria della coppa Italia. E' d'accordo con questa definizione? “Non avrei usato un termine del genere. Sicuramente non doveva accadere. Andava vietato, bisognava stare a distanza con mascherine”.

matteo salvini con il figlio in spiaggia a milano marittima

Matteo Salvini ha proposto di riaprire gli stadi consentendone l'ingresso ad un numero di persone inferiore rispetto alla capienza. “E' presto, servono ancora due o tre settimane di monitoraggio”.

A proposito di sport, a lamentarsi sono anche i giocatori di Beach Volley, che vorrebbero tornare a praticarlo sulle spiagge d'Italia? “Aspettiamo ancora due settimane, i primi di luglio”.

FESTEGGIAMENTI A NAPOLI PER LA COPPA ITALIA

A breve riapriranno anche le discoteche. “Giusto che riaprano ma bisogna stare a distanza, non si può assolutamente ballare stretti stretti”. Lei andava spesso in discoteca? “No, ci sono andato in discoteca tre volte in tutta la mia vita...”

FESTEGGIAMENTI A NAPOLI PER LA COPPA ITALIA ranieri guerra 3 FESTEGGIAMENTI A NAPOLI PER LA COPPA ITALIA FESTEGGIAMENTI A NAPOLI PER LA COPPA ITALIA FESTEGGIAMENTI A NAPOLI PER LA COPPA ITALIA PIERPAOLO SILERI ROBERTO SPERANZA