SILVIO BERLUSCONI È GIÀ STATO DIMESSO DAL SAN RAFFAELE: QUESTA MATTINA È ARRIVATO PER UN CONTROLLO GIÀ PROGRAMMATO, DOPO IL RICOVERO DELLA SCORSA SETTIMANA - L’8 SETTEMBRE C’È LA NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO RUBY TER, DOPO LO STOP DI TRE MESI E MEZZO DISPOSTA PROPRIO PER LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CAV. ENTRO IL FINE SETTIMANA I LEGALI DELL’EX PREMIER DECIDERANNO SE DEPOSITARE L’ISTANZA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO

RUBY TER:INCONTRO TRA LEGALE BERLUSCONI E PM SU STATO SALUTE

MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI ESCONO DAL SAN RAFFAELE

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Non è esclusa una nuova richiesta di rinvio per motivi di salute da parte di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter in programma a Milano il prossimo 8 settembre dopo uno stop di tre mesi e mezzo.

Oggi, infatti, mentre il leader di Forza Italia si è recato al San Raffaele per una nuova visita di controllo dovuta ai postumi del Covid, il suo difensore, l'avvocato Federico Cecconi, si è recato dal Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio per un colloquio in vista dell'udienza dei prossimi giorni.

RUBY BERLUSCONI

Al momento la situazione non è ancora definita ed è possibile che si chiarisca entro il fine settimana: solo allora si potrà sapere se verrà depositata o meno l'istanza di legittimo impedimento.

Lo scorso 26 maggio, il Tribunale aveva concesso un lungo rinvio, sempre a causa delle stato di salute del Cavaliere, per tutti gli imputati, lui compreso, dato che erano saltate ben quattro udienze di seguito.

SILVIO BERLUSCONI SAN RAFFAELE

Il collegio, inoltre, aveva rigettato la proposta della Procura di stralciare la posizione dell'ex premier per andare avanti con il dibattimento per le altre 28 persone, tra cui le molte 'olgettine' accusate di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari perché sarebbero state stipendiate per mantenere la versione delle "cene eleganti" sulle serate del 'bunga-bunga'.

silvio berlusconi

Già tre mesi e mezzo fa i pm, tra l'altro, avevano ventilato la possibilità di una richiesta di perizia sulle condizioni di salute di Berlusconi, tema che si potrebbe riproporre assieme a quello della separazione della sua posizione nel procedimento.

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE: DIMESSO DOPO NUOVI CONTROLLI

Da www.corriere.it

Altri accertamenti in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia questa mattina è stato al San Raffaele di Milano per un controllo già programmato, riferiscono fonti a lui vicine.

FEDERICO CECCONI

Già la settimana scorsa l’ex premier era stato ricoverato per sottoporsi a visite ed esami legati ai suoi problemi di aritmia cardiaca e agli strascichi del Covid. Il check up era stato probabilmente anticipato di qualche giorno a seguito di un lieve malore.

Berlusconi, che compirà 85 anni il 29 settembre, era entrato in ospedale la sera di giovedì 26 agosto ed era stato dimesso il giorno successivo. Anche stavolta il passaggio al San Raffaele è stato breve: dopo la visita in mattinata, durata circa un’ora, ha lasciato la struttura ed è tornato nella residenza di Arcore.

silvio berlusconi all uscita del san raffaele 4

E proprio per le condizioni di salute di Berlusconi potrebbe essere depositata una nuova richiesta di rinvio nel processo Ruby ter , in programma a Milano il prossimo 8 settembre dopo uno stop di tre mesi e mezzo. Oggi l’avvocato Federico Cecconi, difensore del leader di Forza Italia, si è recato dal Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio per un colloquio in vista dell’udienza. Al momento la situazione non è ancora definita. Entro il fine settimana si deciderà se depositare l’istanza di legittimo impedimento.

SILVIO BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE CORONAVIRUS

Lo scorso 26 maggio il Tribunale aveva concesso un lungo rinvio a causa delle stato di salute di Berlusconi per tutti gli imputati, lui compreso, dato che erano saltate ben quattro udienze di seguito. Il collegio, inoltre, aveva rigettato la proposta della Procura di stralciare la posizione dell’ex premier per andare avanti con il dibattimento per le altre 28 persone, tra cui le molte «olgettine» accusate di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari perché sarebbero state stipendiate per mantenere la versione delle «cene eleganti» sulle serate del «bunga-bunga». Già tre mesi e mezzo fa i pm, tra l’altro, avevano ventilato la possibilità di una richiesta di perizia sulle condizioni di salute di Berlusconi, tema che si potrebbe riproporre assieme a quello della separazione della sua posizione nel procedimento.