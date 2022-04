SO' CAZZI AMARI? NO, DOLCI! - A MILANO SONO TUTTI PAZZI DI "MR. DICK", LA PASTICCERIA CHE PRODUCE DOLCI A FORMA DI GENITALI, SIA MASCHILI CHE FEMMINILI - I DUE PROPRIETARI HANNO APERTO IL LOCALE PER SDOGANARE I TABÙ LEGATI AL SESSO ATTRAVERSO LA CUCINA, OLTRE CHE PER ATTIRARE L'ATTENZIONE DEI PIÙ CURIOSI - E IL SUCCESSO GIÀ SI VEDE: NON MANCA LA FILA ALL'INGRESSO E PRESTO POTREBBERO APRIRE SEDI IN TUTTA ITALIA…

Ivan Rota per Dagospia

MR DICK

In Corso di Porta Ticinese a Milano, zona che pullula di locali e vita notturna, si trova “Mr Dick”, curiosa pasticceria dove i dolci hanno la forma di organi genitali maschili e femminili, il tutto in un ambiente di design colorato e accattivante.

Un tripudio di color rosa alle pareti e anche nei dolci, che si presentano in forme particolarmente curiose: dai cupcake decorati come vagine e piccoli peni ai waffle stravaganti da immergere in salse al cioccolato e a cui aggiungere vari topping. Decorazioni colorate alle pareti, insegne luminose a forma di banana o vagina, un’atmosfera decisamente irreverente, ma simpatica. Nulla di volgare insomma, anzi, i dolci sono davvero molto gustosi e non manca la fila all’ingresso.

MR DICK

Una “fantastica avventura” la definiscono i proprietari del locale, Claudia e Stefano, che hanno come obiettivo quello di sdoganare i tabù legati al sesso attraverso la cucina, in particolare con i dolci presentati in una veste decisamente divertente. Un luogo pensato per i giovani, nel cuore della movida milanese, dove entrare con curiosità, magari per un’occasione speciale come un addio al nubilato, o semplicemente per gustare in modo ironico e senza tabù questi dolci artigianali accattivanti.

Una pasticceria originale, dove per lo più si consumano i prodotti d’asporto perché nel locale sono presenti solo due panche su cui sedersi, rigorosamente rosa, e non manca un tappeto rosso all’ingresso. Tra poco in tutta Italia…

