SOPRA LA PANCA, LA MULTA CAMPA – A LUCCA DA IERI È VIETATO SDRAIARSI SULLE PANCHINE E SEDERSI SUI GRADINI E SUI SAGRATI DELLE CHIESE IN TUTTO IL CENTRO STORICO – L'ORDINANZA “ANTI-DEGRADO” FIRMATA DAL SINDACO DI CENTRODESTRA MARIO PARDINI PREVEDE MULTE FINO A 500 EURO – UN PROVVEDIMENTO SIMILIE ERA STATO PRESO POCHI GIORNI FA A PISA…

Estratto dall'articolo di Gianmarco Lotti per https://firenze.repubblica.it/

DIVIETO DI SDRAIARSI SU PANCHINA

Sedersi sul sagrato di una chiesa? Non si può. Su un gradino di un edificio in centro? Nemmeno. Stendersi su una panchina? Neanche. Lucca scende in campo contro il degrado: non si potrà più occupare impropriamente il suolo pubblico entro le mura, o meglio, non si potrà più 'bivaccare', come indica una nuova ordinanza delle ultime ore.

Dopo numerosi interventi della polizia municipale nelle ultime settimane, il sindaco Mario Pardini - eletto pochi mesi fa alla guida di una coalizione di centrodestra - ha firmato l'ordinanza "anti-degrado" giovedì 25 agosto. Già attiva, verrà fino al 30 novembre 2022.

DIVIETO DI SDRAIARSI SU PANCHINA

Nell'ambito di tutto il centro storico, mura comprese, "è fatto divieto a chiunque di sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese, sui gradini dei piedistalli della statue e dei monumenti, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati purché attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi, sugli arredi urbani (comprese le rastrelliere per le biciclette)", si legge nell'ordinanza. […]

MARIO PARDINI SINDACO DI LUCCA

E se qualcuno violasse quanto scritto? In quel caso arriverebbe almeno una sanzione, che potrebbe essere più morbida oppure molto salata: la persona che si sdraia sulla panchina, per esempio, può pagare una multa che va dai 25 ai 500 euro. […]

Lucca quindi mette in atto un provvedimento simile a quello che qualche giorno fa ha interessato la vicina Pisa. Sotto la Torre Pendente la giunta Conti è infatti proibito sedersi (oltre a dormire e sdraiarsi) su piedistalli e gradini dei monumenti, su pavimentazioni, soglie e gradini esterni di strutture pubbliche. Anche in quel caso si è parlato di ordinanza "anti-bivacco" e "anti-degrado".

MARIO PARDINI SINDACO DI LUCCA DIVIETO DI SDRAIARSI