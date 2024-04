UN SOTTOMARINO “FANTASMA” CONTRO IL DRAGONE – IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA AUSTRALIANO HA PRESENTATO “GHOST SHARK”, IL PRIMO MEZZO NAVALE MILITARE AUTONOMO A LUNGO RAGGIO, IN GRADO DI SFUGGIRE ALLE RILEVAZIONI RADAR. È COSTATO 130 MILIONI DI EURO, FINANZIATO DA 42 AZIENDE DEL PAESE – È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI ALTRE 3 ESEMPLARI ENTRE TRE ANNI, CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI DAI PARTNER AUSTRALIANI, USA E GRAN BRETAGNA, NELLA “GUERRA MARINA” IN CORSO CON LA CINA NELL’OCEANO PACIFICO…

Estratto dell’articolo di Filippo Merli per “Italia Oggi”

sottomarino Ghost Shark della marina australiana

Il nome, Ghost Shark, sembra il titolo di un film degli anni ’80. Di cinematografico, però, il primo sottomarino autonomo a lungo raggio presentato dal Dipartimento della difesa dell’Australia ha solo l’aspetto: aggressivo, minaccioso, ottimo per intimidire qualunque potenziale nemico. Ghost Shark è una capacità modulare e multiuso in grado di rispondere in modo flessibile ai requisiti di missione dell’Australian defence force, creando un agile moltiplicatore di forza per la difesa.

anthony albanese joe biden rishi sunak 2

Il sommergibile è stato sviluppato in collaborazione con 42 aziende australiane ed è finanziato con 130 milioni di euro da una partnership tra la Ran (Marina militare australiana), l’Advanced strategic capabilities accelerator (ottimizza l'innovazione della difesa), il Defense science and technology group (consulenza scientifica per difesa e sicurezza) e Anduril Australia (tecnologie avanzate per la difesa).

Per progettare Ghost Shark è stato riunito un team composto da 121 ingegneri provenienti dalle più rinomate e importanti società australiane operanti nel campo della tecnologia, delle risorse e della difesa. «Utilizzando nuove tecniche di sviluppo agile su larga scala stiamo combinando pratiche di sviluppo sia del settore tecnologico sia di quello della difesa», ha sottolineato il vicepresidente di Anduril Industries, Shane Arnott, «Ghost Shark è un programma di cui gli australiani possono essere orgogliosi».

sottomarino Ghost Shark della marina australiana

In Australia, in base al programma, saranno costruiti tre Xl-Auv Ghost Shark nei prossimi tre anni, con la possibilità di esportarli anche ai partner internazionali tramite l’accordo Aukus, il patto trilaterale di sicurezza che Canberra ha sottoscritto nel 2021 con Stati Uniti e Gran Bretagna.

Il sommergibile rientra nell’investimento di 7 miliardi di euro del governo del premier laburista Anthony Albanese per sviluppare capacità di guerra sottomarina e veicoli marittimi autonomi in un quadro geopolitico internazionale sempre più incerto, che impone il potenziamento di forze di terra e, per l’Australia, l’impiego di «sottomarini fantasma» nei mari.

