SOUKAINA EL BASRI, L’INFLUENCER CONOSCIUTA COME “SIU”, È USCITA DAL COMA – LA 30ENNE È RICOVERATA A NOVARA E GLI INQUIRENTI CREDONO CHE IL MARITO, JONATHAN MALDONATO, ABBIA PROVATO A UCCIDERLA - L’UOMO, GIA’ DENUNCIATO PER VIOLENZE, HA DATO DUE VERSIONI DIVERSE ALLA POLIZIA SUL MOTIVO PER CUI LA MOGLIE È FINITA IN OSPEDALE CON UN BUCO NEL PETTO: PRIMA UN INCIDENTE, POI DI UN TENTATO SUICIDIO – I PEDINAMENTI, LE RICHIESTE DI SOLDI E I MALTRATTAMENTI SUBÍTI DALLA DONNA DA PARTE DI MALDONATO - LA TESTIMONIANZA DI UN'AMICA DELL'INFLUENCER: "IL MARITO NON VOLEVA CHE..."

1 - INFLUENCER RICOVERATA A NOVARA È USCITA DAL COMA

JONATHAN MALDONATO

(ANSA) - E' uscita dal coma l'influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, ricoverata all'ospedale di Novara, con il sospetto che sia stata ferita dal marito, Jonathan Maldonato, in stato di fermo, con l'accusa di tentato omicidio, nell'indagine avviata dalla procura di Biella. La donna resta comunque ricoverata in Rianimazione. Maldonato si è dichiarato innocente.

2 - IL SANGUE, IL CAPPOTTO, LE BUGIE GLI INDIZI CONTRO IL MARITO DI SIU

Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

C’è un cappotto spostato, nella casa di Siu. Quando la villetta fu sequestrata, il 18 maggio, quel cappotto era appoggiato su una sedia. Due giorni fa, invece, lo hanno trovato sul tavolo della cucina.

L’ipotesi della squadra mobile e della Procura di Biella è che il marito di Siu abbia usato un mazzo di chiavi nascosto agli inquirenti per manomettere i sigilli, entrare nell’abitazione e inquinare le prove contro di lui. Tutto questo la mattina del 20 maggio, quando il sistema che rilevava gli spostamenti della sua auto l’ha collocata ferma, vicino a casa, per quasi un’ora.

C’è anche questo dettaglio nel provvedimento di fermo contro Jonathan Maldonato, il 36enne in carcere da mercoledì sera con l’accusa di aver tentato di uccidere sua moglie Soukaina El Basri, l’influencer di Biella che si fa chiamare Siu e che dal 16 maggio è ricoverata in fin di vita con un «foro» nel petto.

Venticinque pagine che mettono a fuoco le contraddizioni di lui, i suoi cambi di versione e i suoi «non so». Nega tutto, Jonathan. Giura di non aver mai fatto del male a Siu e che anzi, le voleva così bene da aver fatto e detto quello che lei stessa gli aveva chiesto: mentire agli operatori del 118 e poi, a catena, a tutti gli altri.

Nell’interrogatorio della seconda versione — la prima era la caduta accidentale contro lo spigolo di un mobile — lui dice che in realtà ha colto sua moglie nell’intento di suicidarsi. L’ha «disarmata» da qualcosa che aveva nelle mani (non sa dire che cosa fosse, dice di averlo sentito cadere ma l’oggetto misterioso non si trova) e mentre chiamava i soccorsi lei lo avrebbe bloccato facendogli capire che voleva raccontasse a tutti la versione dello spigolo.

«Perché aveva paura di essere ricoverata in psichiatria», ha spiegato lui citando difficoltà psicologiche di lei che risalgono a più di dieci anni fa. «Mi ha detto: “il mobile, il mobile”, e io ho capito questa cosa». Così, per assecondarla e fingere la caduta sullo spigolo «sono andato ad appoggiare la mano sporca di sangue sul mobile».

Lui racconta di una Siu «in profondo stato depressivo» che minacciava spesso azioni di autolesionismo, ma le testimonianze raccolte in questi giorni dicono il contrario, e cioè che fosse lui a minacciare di uccidersi e portarle via le loro bambine di 4 e 6 anni quando lei annunciava di volersene andare, esasperata («anche in questi ultimi mesi», hanno spiegato le sue amiche più strette) da pedinamenti, controllo continuo del telefono, scenate di gelosia e preclusione di ogni tipo di amicizia.

Tutto questo Siu stessa l’aveva dichiarato nella denuncia firmata contro di lui a maggio del 2023, poi ritirata a dicembre. In quel documento lei raccontò, fra le altre cose, di suo marito praticamente dipendente dal gioco d’azzardo: scommesse online. «Quando finisce i suoi soldi ne chiede a me, succede ogni mese», disse. Una debolezza a cui Jonathan Maldonato non ha mai smesso di cedere, nemmeno in questi ultimi giorni. […]

3 - IL RACCONTO DI INDIRA ACOSTA ARISMENDI, AMICA DELL'INFLUENCER: "SIU SI ERA IMPEGNATA IN DIFESA DELLE DONNE INTANTO A CASA SUBIVA LE VIOLENZE DEL MARITO"

Estratto dell’articolo di Irene Famà per “La Stampa”

«Scendeva in piazza con noi per le donne, mentre la violenza la viveva sulla sua pelle. A pensarci adesso, rabbrividisco». La modella Indira Acosta Arismendi non riesce a pensare ad altro: «Riprenditi Queen. Ti aspettiamo». La sua amica "Siu", così tutti conoscono Soukaina El Basri, influencer trentenne, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Novara. Un colpo al petto, un'emorragia interna. [...]

Come mai?

«Siu non si sarebbe mai uccisa. Le sue bambine, tre e sei anni, sono la sua priorità. Il suo mondo. La sua vita. Ogni volta che ci siamo incontrate, ha parlato di loro. Orgogliosa».

E con il marito?

«Litigavano spesso. Lei è una donna forte, di certo non si lascia sottomettere. È grintosa, fa valere le sue ragioni. E lui è uno geloso. Ossessivo».

Siu lo voleva lasciare?

«Ci ha provato varie volte. E nel maggio 2023 l'ha anche denunciato».

Per cosa?

«Maltrattamenti. Ma a noi amiche non aveva detto nulla [...]. Contattarla era diventato impossibile. Poi, qualche mese fa, ho capito».

Cosa?

«Che era colpa del marito. La perseguitava. Era geloso. Siu mi ha chiamata e mi ha raccontato tutto».

Cosa le ha detto?

«Che in quel periodo Jonathan non voleva che facesse le sfilate, che si facesse fotografare. Credo le togliesse il cellulare o comunque la costringesse a spegnerlo. Mi ha detto che l'aveva denunciato, ma che poi si era pentita». [...]

Il marito era con voi?

«No. Con quell'uomo erano alti e bassi: per un periodo la lasciava tranquilla, poi tornava ad essere ossessionato da lei».

Siu voleva tornare in passerella?

«E a occuparsi delle sue promozioni di cosmetici, biancheria, vestiti. La sua passione è da sempre il trucco, l'outfit. Ci tiene ad essere perfetta, un'influencer stile Ferragni. Ha una cabina armadio che è un sogno».

Il marito si è opposto?

«Quando ci siamo sentite per il suo compleanno, il 6 maggio, mi aveva raccontato che con Jonathan le cose si erano sistemate. E mi aveva chiesto della prossima edizione di "Donne per le donne". Poi la lite e l'aggressione. Perché, mi creda, è così che è andata». [...]

