SPACE ODDITY! - LO SPAZIO E' SQUARCIATO DA CENTINAIA DI MISTERIOSI LAMPI RADIO: IL FENOMENO E' STATO OSSERVATO GRAZIE AL TELESCOPIO CANADESE CHIME CHE NE HA REGISTRATI 535 TRA IL 2018 E IL 2019 - STUDIARE I LAMPI POTREBBE APRIRE LE PORTE ALLA COMPRENSIONE DELL'UNIVERSO E...

Dagotraduzione dalla Cnn

La raffica di lampi

Centinaia di misteriosi lampi radio veloci sono stati rilevati nello spazio grazie a un telescopio canadese e a un gruppo internazionale di ricercatori.

Le origini di questi lampi di luce luminosi, lunghi millisecondi, sono sconosciute perché le esplosioni, o FRB, sono imprevedibili e svaniscono rapidamente. Gli scienziati li hanno osservati per la prima volta nel 2007. Nel decennio successivo, hanno osservato solo circa 140 esplosioni nell'universo.

Mappa del cielo con raffiche

«Il problema degli FRB è che sono davvero difficili da catturare», ha detto Kiyoshi Masui, assistente professore di fisica al MIT e membro del Kavli Institute for Astrophysics and Space Research dell'università. «Devi avere il tuo radiotelescopio puntato proprio nel posto giusto al momento giusto e non puoi prevedere dove o quando sarà».

La maggior parte dei radiotelescopi vede solo una porzione di cielo delle dimensioni della luna in un dato momento, il che significa che la stragrande maggioranza degli FRB non viene vista, ha detto Masui.

Il telescopio Chime

Tutto è cambiato quando il telescopio CHIME, situato presso il Dominion Radio Astrophysical Observatory nella British Columbia, in Canada, ha iniziato a ricevere segnali radio nel 2018 durante il suo primo anno di funzionamento.

Il radiotelescopio stazionario, chiamato Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, ha rilevato 535 nuovi lampi radio veloci tra il 2018 e il 2019. Ciò ha permesso agli scienziati di creare il catalogo CHIME dei lampi radio veloci, che è stato presentato mercoledì al 238esimo incontro dell'American Astronomical Society, un evento che si sta svolgendo virtualmente.

Universo

Il catalogo non solo amplia il numero noto di lampi radio veloci, ma amplia anche le informazioni disponibili sulle loro posizioni e proprietà. Mentre la maggior parte dei lampi radio veloci si è verificata solo una volta, 61 di loro stavano ripetendo lampi radio veloci da 18 sorgenti. Le raffiche ripetute appaiono in modo diverso: ogni lampo dura un po' più a lungo delle raffiche singole.

Quando un'esplosione si ripete, gli scienziati hanno maggiori possibilità di risalire al punto di origine. Queste posizioni potrebbero aiutare gli scienziati a determinare anche le cause delle esplosioni.

stelle cadenti

Sulla base delle loro osservazioni, i ricercatori ritengono che i singoli lampi radio veloci possano avere sorgenti diverse da quelle ripetute. «Con tutte queste fonti, possiamo davvero iniziare a ottenere un'immagine di come appaiono gli FRB nel loro insieme, di cosa potrebbe guidare questi eventi e di come possono essere usati per studiare l'universo in futuro», ha affermato Kaitlyn Shin, membro di CHIME e neolaureato presso il Dipartimento di Fisica del Massachusetts Institute of Technology.