IN SPAGNA PIOVE SUL BAGNATO – MENTRE IL BILANCIO DEI MORTI DELL’ALLUVIONE DI VALENCIA SUPERA QUOTA 200, LA POLITICA LITIGA SULLE RESPONSABILITÀ: LA DESTRA, CHE AMMINISTRA LA REGIONE, ACCUSA LA SINISTRA DI SANCHEZ DI NON AVER FATTO ABBASTANZA. IL PARTITO DEL PREMIER E I SUOI ALLEATI ATTACCANO IL PRESIDENTE DELLA GENERALITAT, CARLOS MAZON, CHE POCHE ORE PRIMA DELLA CATASTROFE, ANNUNCIAVA: “IL TEMPORALE SI STA SPOSTANDO” – PIÙ DI 360MILA PERSONE SONO SENZ’ACQUA, I COLLEGAMENTI FERROVIARI NON SARANNO RIPRISTINATI PRIMA DI DUE SETTIMANE… - VIDEO

Holaaa,@carlos_mazon_, aquí tienes el aviso de @AEMET_Esp que, al parecer, no leíste!



A ver cómo les explicas ésto a los ciudadanos valencianos que han perdido a algún ser querido o sus viviendas!!



¡! DIMISIÓN YA !!



? pic.twitter.com/F90gBLe9Tm — Miren Gurutxe ????? ?? (@Gurutxe1) October 31, 2024

1. IL BILANCIO DEI MORTI PER L'ALLUVIONE SALE A OLTRE 200

(ANSA) - Il bilancio dei morti per l'alluvione in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l'ultimo aggiornamento diramato dai servizi d'emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa regione le vittime confermate sono 202.

2. A VALENCIA, OLTRE 360MILA ANCORA SENZ'ACQUA. CRESCE L'EMERGENZA

(ANSA) - A tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana nella regione di Valencia continuano senza sosta le ricerche dei dispersi, il cui numero resta ancora imprecisato.

L'emergenza resta alta dopo che circa 366.000 abitanti di una ventina di municipi sono ancora senza acqua potabile mentre 50.000 sono al buio. Per la mancanza di acqua a causa delle condotte scoppiate per l'inondazione, in alcuni comuni non è possibile procedere con la pulizia del fango che nel frattempo si è seccato.

Altri 500 soldati si uniranno oggi agli oltre 1.200 impegnati nell'emergenza nella regione dove è previsto anche l'arrivo del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska. La priorità è garantire beni di prima necessità, come acqua, cibo e medicine, alle popolazioni colpite.

La Comunità Valenciana resterà isolata dai collegamenti ferroviari con Madrid e in parte dalla Catalogna per almeno 2 settimane dopo i danni notevoli alla ferrovia: inoltre, 150 arterie della rete stradale sono devastate, mentre restano interrotti vari tratti dell'autostrada A7 di collegamento con Madrid, con colonne di decine di campion e auto fermi ai margini dell'autostrada.

3. ALLUVIONE IN SPAGNA,MORTO ANCHE EX CALCIATORE GIOVANILI VALENCIA

(ANSA) - Tra le oltre 200 vittime delle inondazioni c'è anche un ex giocatore di calcio, il ventottenne José Castillejo Belinchón. Formatosi nel settore giovanile del Valencia, nato nella stessa città il 29 febbraio 1996, ha giocato con l'Eldense nella stagione 2015-2016, in seconda divisione. "Il club Valencia - si legge nell'account X della società - piange la morte di Castillejo, cresciuto nella nostra accademia sino alla primavera, e che ha militato in diverse squadre della Regione". (ANSA).

4. LA REGIONE DI DESTRA FINISCE NEL MIRINO “POCHE ORE PRIMA NEGAVA I PERICOLI”

Estratto dell'articolo di Benedetta Perilli per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/esteri/2024/11/01/news/dana_polemiche_soccorsi_video_governatore_valencia_ritardi-423591047/

C’è un video che rischia di inchiodare alle sue responsabilità Carlos Mazón, presidente della Generalitat Valenciana, la regione autonoma dove si è abbattuta la Dana mortale del 29 ottobre. Risale proprio a quella mattina, poche ore prima della tragedia, ed è stato girato durante un intervento pubblico di Mazón.

«Secondo le previsioni il temporale si sta spostando, cosa che fa sperare che intorno alle ore 18 diminuirà la sua intensità in tutto il territorio della comunità», dichiarava l’esponente del Partido Popular (Pp) che governa la comunità con l’estrema destra di Vox.

«Considerato quello che sta succedendo, le cose stanno andando avanti fortunatamente senza danni materiali e senza allerta idrologica». Il video, che secondo vari utenti di X è stato pubblicato sull’account ufficiale di Mazón intorno alle 13 per poi essere cancellato dopo la mezzanotte, è stato ripubblicato da diverse media iberici come prova di quelle che sarebbero le chiare responsabilità della regione nella gestione dell’emergenza.

Primo, perché proprio intorno alle ore 18 sarebbe iniziata la fase più violenta delle inondazioni […]. Perché l’allerta inviata da Es-Alert, il sistema di allarme pubblico […] è arrivata sui cellulari degli abitanti della zona soltanto alle 20.03? Perché i tanti avvisi dell’Aemet, l’Agenzia statale di meteorologia, emessi sin dai giorni precedenti fino all’allerta rossa lanciata alle 7 di mattina del 29, non hanno spinto la regione a fermare scuole, fabbriche e negozi mentre l’università di Valencia ha capito che bisognava chiudere?

«C’è una responsabilità politica, ci sono persone che sono morte perché andavano a lavorare e non avrebbero dovuto », ha subito commentato Gabriel Rufián, portavoce al Congresso di Esquerra, la sinistra radicale catalana. «A tempo debito l’amministrazione locale dovrà rispondere», aggiunge il deputato di Sumar Nahuel González López. […]

POLEMICHE SUI RITARDI TUTTI CONTRO IL GOVERNATORE "MA LA COLPA È DI SANCHEZ"

Estratto dell’articolo di Francesco Rodella per “La Stampa”

[…] Quando non erano ancora trascorse nemmeno 48 ore dai momenti più drammatici dell'alluvione, a scaldare i toni ci ha pensato in particolare il leader dell'opposizione spagnola, il popolare Alberto Núñez Feijóo.

Capo dello stesso partito in cui milita anche l'uomo al centro delle critiche per una presunta sottovalutazione dell'emergenza, cioè il governatore della Comunità Valenciana Carlos Mazón, il principale avversario nazionale del premier Pedro Sánchez ha approfittato di una visita all'area alluvionata per andarci giù duro, puntando il dito direttamente contro il governo.

«Ci ha lasciato all'oscuro di tutto rispetto all'alluvione, abbiamo avuto informazioni solo dai presidenti regionali», è stato il suo affondo. Inoltre, ha attribuito a «organismi di competenza nazionale», come l'Agenzia meteorologica statale, la responsabilità delle "informazioni" necessarie per permettere ai governatori di attivare i piani di emergenza nei loro territori. Parole in difesa dell'operato di Mazón che si sono aggiunte a quelle dello stesso presidente valenciano: «Abbiamo avvisato della situazione già da domenica», aveva sostenuto. […]

