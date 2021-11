LO SPAURACCHIO DEI FAN: L'ULTIMA PUNTATA DEI SIMPSON - LA SITCOM E' IN ONDA DAL 1989, E NON MOSTRA SEGNI DI FLESSIONE - SONO STATE CONFERMATE ALTRE DUE STAGIONI, MA QUANDO UN GIORNO SI DOVRA' SCRIVERE L'EPISODIO FINALE IL PRODUTTORE ESECUTIVO AL JEAN HA LE IDEE CHIARE SU COME FARLO E LO HA RACCONTATO AL "SUN" - HOMER E I SUOI SI RITROVERANNO...

Dagotraduzione dal Sun

homer marge simpson

Il boss dei Simpson ha rivelato i piani per l’ultimo episodio in assoluto, e sarà strappalacrime. La sitcom animata è in onda dal 1989, e non mostra segni di flessione. Ma, se un giorno dovesse arrivare un ultimo episodio, il produttore esecutivo Al Jean ha spiegato come sarebbe.

Al Jean aveva immaginato che la famiglia sarebbe tornata al concorso di Natale a cui parteciparono durante il primo episodio. «Beh, potrebbe essere come il principio di Heisenberg: ora che l’ho raccontato è meno probabile che accada».

homer marge simpson

«Ho pensato che la cosa bella sarebbe stata che l’intero spettacolo non avrebbe mai avuto fine. Sarebbe stato un loop continuo dal quale non uscire mai…». Inoltre, ha spiegato, gli animatori non vogliono mai che i loro personaggi invecchino o crescano, quindi rimandare indietro i Simpson in un loop sarebbe stata la «fine perfettta dello shoe».

bart simpson homer e marge non si separano

Per adesso, la serie è stata confermata per altre due stagioni, e il problema rimandato. «Fortunatamente, non abbiamo il compito di trovare un finale in tempi brevi. Nessuno dirà, “Finiamola”. Nessuno, quindi vedremo».

Per celebrare il Disney+ Day la scorsa settimana, è stato rilasciato “I Simpson in Plusaversary”, dove famiglia incontra gli iconici personaggi Disney tra cui Pippo e i Sette Nani. Parlando della fusione di Fox con Disney, che rende ora disponibili su Disney+ i Simpson, Al ha detto che non è cambiato molto per gli scrittori e i dirigenti. «Quando siamo stati comprati, ci è stato detto: 'Tu sei quello che sei. Sii te stesso. E cercheremo di lasciarti fare quello che fai,' ed è quello che è successo».

Lisa Simpsons con i sette nani