Potete comprare lo shampoo e il balsamo più costoso al mondo, ma risulteranno poco utili se non immettete nel vostro fisico i nutrienti essenziali per i vostri capelli. Tutti gli esperti concordano sul fatto che la qualità dei capelli dipende in gran parte dalla giusta combinazione di proteine, grassi, vitamine e minerali.

E questi sono tutti più facilmente reperibili nella dieta. Ecco cosa occorre mangiare.

1. Carote

Non solo sono buone per la vista, ma aiutano i capelli a crescere e diventare più spessi. Ricche di vitamina A, rafforzano le radici e riducono la caduta.

2. Ostriche

Le ostriche sono un'ottima aggiunta alla tua dieta grazie al fatto che sono la fonte di zinco naturale più ricca che esista. Lo zinco è ottimo per rafforzare il cuoio capelluto e prevenire la forfora.

3. Zucca

Il sebo è una sostanza oleosa e cerosa che producono le ghiandole del corpo e nella giusta quantità può aiutare a mantenere il cuoio capelluto e i capelli morbidi e luminosi. La zucca contiene vitamina A e questo aiuta l'organismo a produrre sebo, che a sua volta renderà i capelli più lucenti.

4. Carni magre

Come la vitamina A, le proteine sono fondamentali per la crescita dei capelli sani. Pollame magro, pesce, mandorle e soia sono una buona opzione, così come l’aggiunta di una dose giornaliera di collagene marino.

5. Lenticchie

La carenza di ferro è comune per molte donne e non solo influenza la salute generale, ma anche la crescita dei capelli. Le verdure ad alto contenuto di ferro sono un ottimo punto di partenza quando si cerca di promuovere una crescita sana dei capelli e le lenticchie possono essere facilmente aggiunte a zuppe, insalate e persino agli hamburger.

6. Salmone

Il salmone fa bene ai capelli come al tuo corpo. E mangiarlo regolarmente contribuirà a mantenere sani i tuoi capelli, evitando anche che cadano troppo. In generale il pesce azzurro è di grande aiuto.

Salmone, sgombro e sardine aiuteranno enormemente a mantenere i capelli lucidi.

7. Noci

Sono lo spuntino perfetto e forniranno al corpo vitamina E, nutriente essenziale per capelli sani.

L'aggiunta di noci alla dieta può migliorare la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto.

8. Guava

Uno degli alimenti leggermente più insoliti è la guava, ottima perché contiene proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti. Aiutano la crescita, ispessiscono i capelli e prevengono i problemi del cuoio capelluto.

9. Spinaci

Non solo aiutano a migliorare la salute dei follicoli piliferi e risolvono i danni ai capelli, ma possono anche aiutare a lenire il cuoio capelluto e stimolare la crescita.

