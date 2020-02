UNA SPLENDIDA QUARANTENA– LE MISURE PRECAUZIONALI DECISE DAL VIMINALE PER I 272 MIGRANTI DELLA OCEAN VIKING SBARCATI A POZZALLO. IL PERSONALE DELLA NAVE RESTERÀ ISOLATO A BORDO "PER TUTTO IL PERIODO NECESSARIO" - "NON C'È ALCUNA PREOCCUPAZIONE DI FONDO PER QUESTO SBARCO", DICE IL SINDACO DI POZZALLO CHE NON VUOLE ACCRESCERE LA PSICOSI DAL VIRUS.

ocean viking

Da repubblica.it

Subito in quarantena, appena sbarcati. La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con 274 migranti soccorsi a bordo, è arrivata a Pozzallo, porto indicato dal Viminale.

La prefettura di Ragusa si sta organizzando per disporre l'accoglienza secondo quanto disposto dal ministero. I migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot, mentre l'equipaggio resterà isolato a bordo "per tutto il periodo necessario". Spiega il ministero dell'Interno che "le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili".

ocean viking 5

A bordo della nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ci sono 272 migranti. Sono in tutto 208 adulti e 64 minori. Sono stati messi in salvo in tre distinti interventi tra il 18 e il 19 febbraio. Nel primo dei natanti soccorsi c'erano a bordo 98 persone (una donna, 82 uomini e 15 minori di cui 14 non accompagnati); nel secondo 84 (63 uomini e 21 minori) e nel terzo 92 (11 donne 53 uomini, 23 minori di cui 19 non accompagnati e 5 bimbi con meno di 5 anni).

L'avvio delle operazioni di sbarco previsto alle 10. L'hot spot di Pozzallo è attualmente vuoto e sono stati completati alcuni piccoli interventi di manutenzione sotto il coordinamento della Prefettura di Ragusa. E' il secondo sbarco che avviene a Pozzallo dopo l'emergenza del Coronavirus, il primo era stato il 2 febbraio scorso e dall'Open Arms erano sbarcati 363 migranti recuperati in mare in cinque operazioni di soccorso.

"Non c'è alcuna preoccupazione di fondo per questo sbarco di 274 migranti perché la situazione sanitaria è sotto controllo e rispetto a prima non è cambiato nulla. Lo dico innanzitutto da medico dell'emergenza e poi da sindaco di Pozzallo". così parla Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, non vuole accrescere la psicosi dal virus. Lo fa con cognizione di causa perché sino a qualche mese fa era il primario del pronto soccorso dell'Ospedale 'Maggiore' di Modica. "E' uno sbarco come gli altri - aggiunge Ammatuna - a cui siamo abituati da tempo.

ocean viking 6

Questa volta c'è una misura in più decisa dal ministero dell'Interno ovvero di tenere in quarantena per due settimane secondo i protocolli stabiliti dall'unità di crisi sul Coronavirus i migranti che verranno trasferiti nell'hot spot di Pozzallo. Normale precauzione, ma per favore non creiamo inutili allarmismi perché sappiamo tutti che il virus non arriva dall'Africa".