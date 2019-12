STAI A VEDERE CHE È COLPA DEL SEMAFORO – IL VIDEO DELL’AVVOCATO DI CAMILLA ROMAGNOLI CHE POTREBBE CAMBIARE TUTTO NELLA RICOSTRUZIONE DELLA MORTE DELLE DUE RAGAZZE A CORSO FRANCIA: “IL SEMAFORO NON HA IL GIALLO. AL VERDE PER I PEDONI SEGUE UN VERDE LAMPEGGIANTE CHE DURA TRE SECONDI E 40 E DOPO UN SECONDO SCATTA IL VIA LIBERA PER LE AUTO” - LE RAGAZZE AVREBBERO ATTRAVERSATO CON IL VERDE E POI GENOVESE… – VIDEO

Francesco Salvatore per www.repubblica.it

il video del semaforo di corso francia 4

Sarà un processo sulle perizie quello sulla tragedia di corso Francia in cui sono rimaste uccise Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Le perizie della difesa dell'investitore, Pietro Genovese, che proverà a dimostrare che Gaia e Camilla "sono sbucate all'improvviso e che era impossibile evitarle". E quelle dei legali dei familiari delle vittime che proveranno a smentire un azzardo delle ragazze, insistendo sulla responsabilità del giovane automobilista. Una prima carta l'ha già depositata l'avvocato Cesare Piraino, difensore della famiglia di Camilla Romagnoli.

È un accertamento tecnico disposto sull'impianto semaforico pedonale in prossimità del punto di attraversamento delle ragazze. Mostra che si passa dal verde al rosso senza il giallo. L'unico avvertimento ai pedoni è un verde che lampeggia per pochi secondi.

il video del semaforo di corso francia 1

""Il semaforo - scrive il legale - per l'attraversamento pedonale ha una peculiarità obiettiva: non prevede, per avvertire i pedoni dell'imminente sopraggiungere" del verde per le "automobili il caratteristico 'giallo per i pedonì ma prevede che al 'verde per i pedoni', che dura 26 secondi e mezzo circa, segua soltanto un 'verde lampeggiantè che dura appena tre secondi e 40, a cui segue repentinamente e immediatamente il 'rosso', sempre per i pedoni e contestualmente dopo un secondo circa, sopraggiunge il verde, cioè il via libera, per le automobili della carreggiata".

GAIA VON FREYMANN CON IL PADRE

Per l'avvocato "la circostanza appare determinante sul profilo probatorio poiché se è vero che il giovane Pietro Genovese sia sopraggiunto su quelle strisce pedonali col verde e la macchina a fianco, nel frattempo, si sia fermata per far passare le ragazze, è certo che le stesse abbiano iniziato l'attraversamento pedonale con il verde e che si siano imbattute, subito dopo, nel "verde lampeggiante" e quindi, dopo appena tre secondi e mezzo, nel 'rossò senza poter fare, loro si, sull'altro che subire la morte".

gaia, una delle due ragazze morte a corso francia

In sostanza, secondo l'avvocato, dando per buono che Genovese circolasse con il verde, non è affatto detto che le vittime abbiano attraversato con il rosso. Secondo il legale, infatti, avrebbero iniziato ad attraversare con il verde per loro e lo stop per le auto, ma poi improvvisamente il semaforo avrebbe repentinamente cambiato colore. Si sarebbero trovate così sulla traiettoria dell'auto di Genovese che era nel frattempo ripartito. Tutto in frazioni di secondo, rivelatisi fatali.

roma, fiori e biglietti sul guard rail di corso francia 3

il video del semaforo di corso francia 3 camilla romagnoli

Lo stesso gip nell'emettere il provvedimento di arresto per Genovese aveva rilevato una discordanza delle testimonianze circa il punto esatto in cui si trovavano le ragazze nel momento in cui sono state travolte. Per un testimone erano sulle strisce, per altri vicino alle strisce. Sono gli stessi che hanno riferito di averle viste scavalcare il guard rail di protezione. Le famiglie delle vittime, attraverso i legali, sono intervenute solo per rimarcare che da parte delle ragazze non vi può essere stato alcun comportamento irresponsabile e gli amici delle vittime sono usciti allo scoperto negando qualsiasi ipotesi di gioco pericoloso. Ora la perizia dell'avvocato Cesare Piraino richiama alla responsabilità, oltre che del conducente dell'auto che ha ravolto Gaia e Camilla, anche quella di chi cura la manutenzione della sicurezza sulla strada, scarsamente illuminata e priva di qualsiasi deterrente all'alta velocità.

