Estratto da www.leggo.it

Michelle Comi 4

Michelle Comi, tra le modelle di OnlyFans più famose in Italia, ha raccontato, con un video su TikTok, un imprevisto che avrebbe potuto causarle guai seri. […]

«Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video - ha detto Michelle Comi in un video su TikTok -. Dopo varie selezioni ho scelto e l'ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti. È saltato il suo anno di nascita, il 2005.

Per ovvi motivi (è minorenne, ndr) il video non può essere distribuito. Anzi, non dovrebbe proprio esistere. E infatti è stato cancellato. È stata colpa mia, avrei dovuto fargli firmare tutto prima, ma essendo la prima volta che lo faccio sono andata un po' sulla fiducia». Alla fine ci ha riso su: «Sono di nuovo alla ricerca di un partner adesso. Il ragazzo ha fatto il furbo, ma spero che almeno si sia divertito».

Michelle Comi 3

«Lavoravo all’Istituto per tumori di Milano come impiegata amministrativa, prendevo 1400 euro al mese. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo», ha raccontato Michelle Comi in un'intervista parlando della sua scelta di vita. Così, ha deciso di cambiare vita: «Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto Onlyfans. E oggi sono felice». […]

Michelle Comi 1 Michelle Comi 2