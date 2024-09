23 set 2024 08:45

STEFANO BANDECCHI USAVA L’UNIVERSITÀ “UNICUSANO”, CHE COORDINAVA, COME BANCOMAT: ACCREDITAVA ALL’ATENEO SPESE PER ALTRE SUE AZIENDE IN RUSSIA E NEGLI EMIRATI, OLTRE CHE PER ELICOTTERI E FERRARI - DAVA BONUS AI CALCIATORI DELLA TERNANA E FACEVA VACANZE IN YACHT DA 90MILA EURO - IL SINDACO DI TERNI ORA E’ INDAGATO PER EVASIONE FISCALE E LA GUARDIA DI FINANZA GLI HA GIA’ SEQUESTRATO OLTRE VENTI MILIONI DI EURO…