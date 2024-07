UNA STORIA DI MOLESTIE ORMAI NON LA NEGA NESSUNO – AL FESTIVAL DI TAORMINA, BELLA THORNE RIVELA DI ESSERE STATA ABUSATA TRA LA PRESENTAZIONE DEL THRILLER “SAINT CLARE” E IL SECONDO CORTO DA REGISTA, “UNSETTLED” - L’ATTRICE AMERICANA 26ENNE, RACCONTANDO CHE IL PERSONAGGIO DEL SUO FILM ERA STATO VIOLENTATO, HA RIVELATO: “NE SO QUALCOSA, HO SUBITO ABUSI. PER MOLTE DONNE LO STUPRO È DOLOROSO COME UN OMICIDIO…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Stefania Ulivi per il "Corriere della Sera"

la casa di bella thorne 2

[…] Bella Thorne, 26 anni, di cui 20 passati otto i riflettori, è al 70° festival di Taormina per presentare il thriller Saint Clare diretto dall’italo-americana Mitzi Peirone e il suo secondo corto da regista, Unsettled. […]

Una storia vera, spiega, alla base del suo film, una violenza sessuale ai danni di un giovane gay, Jason Parks, nell’ Oklahoma del 2010. «Ne so qualcosa, ho subito abusi, è la cosa più brutta che possa accadere». Ha scelto di usare la sua popolarità — 24 milioni di follower su Instagram — come un megafono. «Voglio che il pubblico capisca come ci si sente. Per molte donne lo stupro è doloroso come un omicidio. Molte non vengono credute. Gettare una luce è importante».

bella thorne 2

Lo farà anche sviluppando il corto nel suo primo lungometraggio, Color Your Hurt , che girerà anche in Italia. «Sarà un racconto di formazione in chiave thriller. Inizia con il protagonista che guarda film italiani alla tv. Sono legata al vostro cinema, vorrei lavorare con Alice Rohrwacher».

Di una sola cosa, confessa, ha paura. «Della rielezione». Non lo nomina. Ma sa che l’ex presidente Trump da ieri è più vicino al bis.

bella thorne 1 bella thorne (6) bella thorne bella thorne abella danger (12) bella thorne abella danger anilingus bella thorne (3) bella thorne abella danger 7 bella thorne bella thorne (2) bella thorne (10) bella thorne gq abella danger bella thorne (4) bella thorne abella danger 10 abella danger bella thorne bella thorne abella danger (2) bella thorne (7) bella thorne abella danger (5) bella thorne bella thorne 1 bella thorne