12 mag 2021 10:58

LA STRAGE DEGLI INNOCENTI - UN EX STUDENTE FA NOVE MORTI E 21 FERITI IN UNA SCUOLA DI KAZAN, IN RUSSIA: SETTE VITTIME AVEVANO TRA I 13 E I 15 ANNI - PUTIN ORDINA REGOLE PIU' RIGIDE SULL'USO DELLE ARMI DA PARTE DEI CIVILI: "A VOLTE VENGONO REGISTRATE COME ARMI DA CACCIA FUCILI CHE IN ALTRI PAESI SONO D'ASSALTO" - IL KILLER HA LANCIATO UN ESPLOSIVO E POI HA INIZIATO A SPARARE - PER SCAPPARE, ALCUNI RAGAZZINI SI SONO LANCIATI DALLA FINESTRA (DUE SAREBBERO MORTI COSI') - SU TELEGRAM L'ASSALITORE AVEVA SCRITTO DI SENTIRSI "DIO"