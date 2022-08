LA STRAGE DEI PELLEGRINI: UN BUS DIRETTO A MEDJUGORJE ESCE DI STRADA: 12 MORTI E ALMENO 30 FERITI. LE VITTIME PROVENIVANO TUTTE DALLA POLONIA . IL MEZZO SI TROVAVA A CIRCA 60 CHILOMETRI A NORD DI ZAGABRIA - ALL’ORIGINE DELLA TRAGEDIA POTREBBE ESSERCI UN COLPO DI SONNO DEL CONDUCENTE. L’UOMO HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO E… - VIDEO

https://video.corriere.it/esteri/croazia-bus-diretto-medjugorje-si-ribalta-autostrada-video-dell-incidente/bbe5b43e-1571-11ed-abe5-8e4532c50be0

Bus diretto a Medjugorje esce di strada

È di dodici morti e una trentina di feriti il bilancio provvisorio di un incidente stradale nella Croazia settentrionale che ha coinvolto un autobus carico di pellegrini polacchi diretti al santuario cattolico di Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina. Diciotto dei feriti, che sono stati tutti trasportati negli ospedali della zona, sarebbero in gravi condizioni, ha affermato Maja Grba Bujevic, capo dei servizi di emergenza della Croazia. Un funzionario del consolato polacco in Croazia, Dagmara Lukovic, ha specificato che i passeggeri erano tutti cittadini polacchi. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:40, ora locale, quando l’autobus è uscito fuori strada a circa 60 chilometri a nord di Zagabria.

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada Budapest-Fiume; sul pullman si trovavano 43 persone, compresi due autisti. All’origine della tragedia potrebbe esserci un colpo di sonno proprio di uno dei conducenti. L’uomo ha perso il controllo del mezzo proprio nell’affrontare una curva, facendolo precipitare in una scarpata a lato della strada. La ricostruzione è stata confermata dal portavoce della polizia Matko Muric. La notizia che la comitiva era diretta proprio verso il santuario bosniaco è stata confermata anche dal premier di Varsavia Mateusz Morawiecki: «Ho parlato questa mattina con il premier croato Andrej Plenkovic che mi ha assicurato la massima collaborazione».

In questi giorni migliaia di devoti erano arrivati a medjugorje da tutta Europa in occasione del festival internazionale dei giovani che si svolge nella località bosniaca dal primo al 6 agosto. Anche papa Francesco aveva inviato nei giorni scorsi un messaggio di saluto a tutti i partecipanti.

