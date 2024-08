STRAGE A SAN CANDIDO – IL 50ENNE EWALD KUHBACHER HA UCCISO A COLPI DI FUCILE IL PADRE 90ENNE NELLA SUA CASA E HA FREDDATO LA VICINA DI 50 ANNI, COLPITA SULLE SCALE, DOPO CHE ERA INTERVENUTA, INSOSPETTITA DAI RUMORI – POI SI È BARRICATO IN CASA. QUANDO I CORPI SPECIALI DEI CARABINIERI HANNO FATTO IRRUZIONE, L’UOMO SI È SPARATO UN COLPO IN GOLA. ORA È IN CONDIZIONI GRAVISSIME…

(ANSA) – È Ewald Kühbacher, 50 anni, l'uomo che si è sparato dopo l'irruzione del Gis nell'appartamento di San Candido, dove è stato trovato il corpo senza vita del padre, Hermann. L'anziano aveva perso la moglie nel 2019. È stata uccisa anche una donna, sarebbe una vicina di casa, che è stata colpita sulle scale dopo essere intervenuta insospettita dai rumori che provenivano dall'appartamento di Kühbacher.

Intanto, completate le operazioni del Gis e delle forze dell'ordine, la Protezione civile dell'Alto Adige ha diffuso un avviso in cui si legge che "l'operazione della polizia è terminata e non c'è più alcun pericolo per la popolazione di San Candido".

Si chiamava Waltraud Jud la donna 50enne uccisa a San Candido da Ewald Kühbacher, l'uomo che si è sparato dopo l'irruzione del Gis nell'appartamento di San Candido dove è stato trovato il corpo senza vita del padre, Hermann. Sarà l'esame balistico a stabilire il tipo di arma utilizzato dall'uomo, che è in gravissime condizioni. Una delle ipotesi è che il 50enne abbia utilizzato una delle armi da fuoco del padre, guardiacaccia in pensione.

Waltraud Jud

(ANSA) - È in corso a San Candido l'irruzione del Gruppo di intervento speciale (Gis) dei carabinieri (RPT carabinieri) nell'appartamento di via San Corbiniano in cui, nella notte, si è consumata una tragedia famigliare in cui una donna di circa 50 anni ha perso la vita. Le teste di cuoio hanno posizionato sulla porta di ingresso delle mini cariche esplosive per poter accedere all'alloggio in cui sembrerebbe essersi barricato l'omicida. Si teme per la sorte del padre del presunto aggressore, un ex guardiacaccia 90enne. (ANSA).

(ANSA) - Diversamente rispetto a quanto appreso in un primo momento, il 50enne indiziato per il duplice omicidio a San Candido, in Alto Adige, non è stato ferito da un colpo sparato dai carabinieri del Gis, ma - si apprende - si è sparato durante l'irruzione delle forze speciali nell'appartamento.

L'uomo ha sparato contro i militari del Gis che non hanno risposto al fuoco e poi si è rifugiato in un'altra stanza dell'appartamento, dove ha rivolto l'arma contro sé stesso ferendosi gravemente alla gola.

