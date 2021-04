LE STRANE COINCIDENZE NELLE VITE DEI FAB FOUR – IL POSTINO DI CASA MCCARTNEY CHE HA UCCISO LA MADRE DI LENNON, LA RAGAZZA PROTAGONISTA INVOLONTARIA DI 3 CANZONI DEI BEATLES, L’INCONTRO TRA GEORGE HARRISON E PAUL MCCARTNEY GRAZIE A UNA BOCCIATURA E MOLTE ALTRE CASUALITA’ IMPROBABILI… - CRAIG BROWN RACCONTA ALCUNE STORIE INCREDIBILI SUI BEATLES NEL SUO NUOVO LIBRO "ONE TWO THREE FOUR: THE BEATLES IN TIME..." - VIDEO

Ogni giorno per tutto il 1964, un postino di nome Eric Clague consegnava un sacco gonfio di lettere dei fan al 20 di Forthlin Road a Liverpool, la stessa casa dove era cresciuto Paul McCartney e dove suo padre viveva ancora. Quell'anno, i Beatles erano i quattro giovani più famosi del mondo. Nella prima settimana di aprile, tutti i primi cinque singoli nelle classifiche americane erano dei Beatles.

Sei anni prima Clague era un giovane poliziotto della polizia di Liverpool: Il 15 luglio 1958, guidava la sua Standard Vanguard lungo Menlove Avenue mentre era fuori servizio quando una donna di gli sbucò avanti; ha cercato di frenare, ma era troppo tardi: la sua macchina aveva investito la donna, scagliandola in aria. Un'ambulanza fu chiamata sul luogo dell’incidente per assistere la donna, ma non c'era niente da fare. Julia Lennon era morta.

A quel tempo, Clague era un autista principiante che non avrebbe dovuto guidare da solo e il suo caso fu portato in tribunale. Sebbene un testimone affermasse che Clague stesse accelerando, lui lo negò e la giuria ha scelto di credergli dicendo che si trattasse di una disavventura. Mentre lasciava il tribunale, Mimi, la sorella di Julia, gli agitò il bastone da passeggio. “Ero così arrabbiata… quel maiale... Se avessi potuto mettere le mani su di lui, lo avrei ucciso.” Ha detto.

Nonostante la sua assoluzione, Clague è stato sospeso dal servizio e poco dopo si è dimesso dalle forze di polizia. Ha poi accettato un lavoro come postino, ed è così che è arrivato a fare consegne nel distretto di Allerton di Liverpool. Non ha mai detto a nessuno del suo coinvolgimento nella morte di Julia Lennon fino a quando non è stato rintracciato da un giornalista nel 1998, 40 anni dopo l’incidente.

"Sono stato perseguitato da tutto questo per tutti questi anni", ha confessato Clague. “Non passa una settimana che non ci pensi. Era da quando i Beatles sono diventati famosi che mi aspettavo che questa notizia uscisse. […] Ricordavo come la famiglia mi aveva incolpato e volevo solo dire loro che non c'era davvero nulla che avrei potuto fare.”

“La signora Lennon è appena corsa davanti a me. Non potevo evitarla. Non stavo accelerando, lo giuro. Era solo una di quelle cose che accadono.”

“Ho letto più tardi come la morte di sua madre avesse colpito terribilmente John Lennon. Mi dispiace moltissimo per questo. Ma, come ho detto, è stato solo un incidente.”

Solo dopo che i Beatles diventarono famosi in tutto il mondo, Clague lesse su un giornale che la madre di John era stata uccisa da un'auto a Menlove Avenue, Liverpool. “Ho fatto due più due e ho capito che era sua madre che avevo ucciso. Mi è tornato in mente tutto e mi sono sentito malissimo. Ha avuto l'effetto più terribile su di me. I Beatles erano ovunque, specialmente a Liverpool, e non riuscivo ad evitarli.”

“Il mio giro da postino mi ha portato a Forthlin Road, dove viveva Paul McCartney. All’apice della fama dei Beatles, consegnavo a casa centinaia di biglietti e lettere. Ricordo la fatica di trasportarli su per il sentiero. Ma, naturalmente mi ricordavano soprattutto di John Lennon e sua madre.”

“È qualcosa che mi sono sempre tenuto dentro. Non l'ho nemmeno detto a mia moglie e ai miei figli, suppongo che ora dovrò farlo.”

Chi avrebbe immaginato che lo stesso uomo che guidava l'auto che ha ucciso la madre di John Lennon sarebbe diventato il postino che consegnava migliaia di lettere dei fan alla casa della famiglia McCartney?

Mentre cercavo il mio libro One Two Three Four: The Beatles In Time, ho continuato a imbattermi in coincidenze straordinarie come questa.

Ad esempio, nell'ottobre 1963, quando “She Loves You” era in cima alle classifiche del Regno Unito e sulla buona strada per vendere un milione di copie, a Paul McCartney fu chiesto di giudicare una gara di ballo nel programma televisivo pop, “Ready Steady Go!” Dove quattro ragazze adolescenti dovevano imitare il balletto in “Let's Jump The Broomstick” di Brenda Lee: il vincitore avrebbe ricevuto una copia autografata dell'LP dei Beatles “Please Please Me.”

Paul scelse una ragazza di 14 anni di nome Melanie Coe come vincitrice. Il produttore dello spettacolo rimase talmente colpito che le offrì un anno di lavoro come ballerina di sottofondo nello spettacolo, arrivando a confrontarsi con star del calibro di Cilla Black, Stevie Wonder e Dusty Springfield. Se quel giorno non fosse stata scelta da Paul McCartney, forse Melanie Coe sarebbe rimasta soddisfatta della vita di una normale studentessa, invece iniziò a girare le discoteche di Londra contro i desideri dei suoi genitori.

In un'occasione ha persino incontrato John Lennon e il suo entourage in un club vicino a Carnaby Street, dove John la invitò a unirsi a loro per un drink: come nella canzone dei Beatles, aveva solo 17 anni. Toccata da questi due incontri casuali, il primo con Paul, il secondo con John, quale ragazza avrebbe potuto resistere al richiamo della vita adulta?

Sfortunatamente, non passò molto tempo prima che Melanie rimanesse incinta. Un pomeriggio lasciò un biglietto e se ne andò di casa per andare a vivere con un croupier a Bayswater, a ovest di Londra. Il 27 febbraio 1967, Paul McCartney stava leggendo il Daily Mail quando una storia intitolata “RAGAZZA LICEALE ABBANDONA LA SUA AUTO E SVANISCE NEL NULLA” attirò la sua attenzione. Raccontava la storia di genitori disperati che cercavano la loro figlia, Melanie Coe, che sembrava possedere tutto ciò che i soldi potessero comprarle. "Non riesco a immaginare perché dovrebbe scappare", ha detto suo padre sul giornale. “Ha tutto qui. È molto appassionata di vestiti, ma li ha lasciati tutti, anche la sua pelliccia.” Senza rendersi conto che Melanie fosse la stessa ragazza che aveva scelto per vincere il premio tre anni prima, Paul è stato ispirato dalla storia per scrivere la canzone “She's Leaving Home.”

“Ho iniziato a leggere il testo: lei sguscia fuori e lascia un biglietto e poi i genitori si svegliano. . . È stato piuttosto toccante”, ha ricordato McCartney.” Quando l'ho mostrata a John, ha aggiunto il ritornello greco con note a lungo sostenuto. Una delle cose più belle della struttura della canzone è che rimane su quegli accordi all'infinito." John ha trovato il ritornello “Sacrificato la maggior parte delle nostre vite”, “Le abbiamo dato tutto quello che i soldi potevano comprare” piuttosto semplice da scrivere: erano le stesse lamentele che aveva sentito tante volte sulle labbra della sua zia Mimì.

I Beatles registrarono “She's Leaving Home” la sera del 17 marzo 1967. A quel punto Melanie Coe era tornata a casa con i suoi genitori e quando la ragazza ascoltò per la prima volta la canzone sull'album Sgt. Pepper, pubblicato alla fine di maggio, non aveva idea che raccontasse di lei.

"Ma ricordo di aver pensato che avrebbe potuto essere su di me", ha detto. “Ho trovato la canzone estremamente triste. Ovviamente ha colpito una corda. È stato solo più tardi, quando avevo 20 anni, che mia madre ha detto: "Sai, quella canzone parlava di te". La madre di Melanie aveva visto un'intervista con Paul in televisione dove disse che aveva basato la canzone sull'articolo di Mail. “La cosa più interessante della canzone è quello che dice il padre: Le abbiamo dato tutto quello che i soldi potevano comprare ", ha detto Melanie. “E nell'articolo di giornale, miopadre dice quasi esattamente le stesse parole.”

Per caso, Paul McCartney aveva anche centrato in pieno un altro aspetto della storia: prima di iniziare a lavorare come croupier, il fidanzato di Melanie lavorava nel settore automobilistico, così come l'uomo della canzone.

Coincidenze come queste si sono verificate nella storia dei Beatles così spesso che, a volte, ho cominciato a pensare che stessero indicando una sorta di sincronicità più profonda: era quasi come se una serie di eventi apparentemente casuali si fossero combaciati per sparare questi quattro ragazzi di Liverpool in prima linea della cultura popolare.

Nel 1957 Paul era un brillante liceale, tanto che era stato incoraggiato a sostenere due dei suoi esami di maturità, spagnolo e latino, con un anno di anticipo. Ma nel corso dell'anno, Paul divenne sempre più interessato ai dischi e alle chitarre e come tanti ragazzi della sua età, lasciò da parte i suoi studi. Ciò significava che aveva fallito il suo GCSE latino, il che lo costringeva a ripetere l’anno insieme a ragazzi molto più giovani. Tra i suoi nuovi compagni di classe c'era un quattordicenne che ha aveva conosciuto sull'autobus: non gli aveva mai parlato prima, ma ora che erano nello stesso anno, i due cominciarono ad avvicinarsi. Questo ragazzo si chiamava George Harrison.

Quindi, se Paul avesse lavorato un po'più duramente sul suo latino, avrebbe superato l’esame, il quale lo avrebbe spinto su di un anno e George Harrison non sarebbe mai stato invitato a unirsi ai Beatles.

Inoltre Paul non sarebbe mai nato se non per la decisione casuale di Hermann Goring di bombardare Liverpool una notte di novembre del 1940. Quella notte, Mary Mohin, un'ostetrica di 30 anni, stava facendo visita alla madre della sua amica Gin in Scargreen Avenue e per caso c'era anche Jim, il fratello 38enne di Gin e membro dei vigili del fuoco in tempo di guerra.

Quando le sirene iniziarono a suonare e le bombe iniziarono a cadere, Jim e Mary, entrambi nubili, iniziarono a chiacchierare. La conversazione continuò fino alla fine del bombardamento ed entrambi si resero conto di essere fatti l'uno per l'altro: dopo un breve fidanzamento, si sposarono il 15 aprile 1941 e poco più di un anno più tardi, Mary diede alla luce il loro primo figlio. Lo battezzarono James Paul McCartney.

Anche il fatto che John abbia mai incontrato Paul è stato quasi altrettanto casuale. Il 6 luglio 1957, il compagno di scuola di Paul Ivan Vaughan suggerì di andare a una festa in chiesa a Woolton, dove due dei suoi compagni avrebbero suonato in un gruppo di skiffle. Se Ivan avesse avuto qualche altra idea, Paul non sarebbe mai andato alla festa e non avrebbe mai incontrato John, che aveva quasi 17 anni mentre Paul aveva appena compiuto 15 anni.

Per quanto riguarda Ringo, se non fosse stato un bambino estremamente malato, è improbabile che avrebbe mai imparato a suonare la batteria. All'età di sette anni era ricoverato in ospedale per un anno a seguito di un'esplosione dell'appendice, che aveva poi provocato una peritonite. Durante la sua prima notte in ospedale, i medici avevano avvertito sua madre che era improbabile che sarebbe sopravvissuto. Tornato in ospedale per il suo 14esimo compleanno, questa volta con pleurite e tubercolosi, attendeva con impazienza l'arrivo di un insegnante di musica che portava con sé una selezione di strumenti a percussione: tamburelli, maracas, triangoli, piccoli tamburi.

Ci si aspettava che i bambini si unissero, giocando a Three Blind Mice e London Bridge Is Falling Down. Ma il giovane Ringo si rifiutò ostinatamente di partecipare a meno che non fosse in grado di suonare un tamburo. Quando l'insegnante se ne andava, Ringo continuava a suonare la batteria sul comodino, in assenza di qualcosa di più suonabile. Quella volta è rimasto in ospedale per due anni. All'età di 21 anni, era diventato il batterista della migliore band di Liverpool, Rory Storm And The Hurricanes e nel luglio 1962, i Beatles lo invitarono a sostituire Pete Best.

Le coincidenze abbondano nella storia dei Beatles: dal 1963 al 1967 Paul visse con la sua ragazza, l'attrice Jane Asher, e la sua famiglia in Wimpole Street a Londra. La madre di Jane, Margaret, era una professoressa alla Guildhall School of Music, ed era felice di insegnare a Paul il flauto dolce (suonato da McCartney in “Fool On The Hill”). Per caso, 15 anni prima, uno degli studenti di Margaret Asher era stato George Martin, a cui aveva insegnato a suonare l'oboe.

La seconda moglie di Lennon, Yoko Ono, ha sempre affermato che, prima di incontrare John, l'unico Beatle che poteva nominare era Ringo, perché "Ringo" significa "Mela" in giapponese. Per caso, quando i Beatles hanno fondato la loro compagnia, le hanno dato il nome di Apple.

Una degli eventi più casuali di tutti è stata sicuramente la decisione di Brian Epstein di fare una visita al Cavern Club in Mathew Street a Liverpool. Epstein gestiva il negozio di dischi della sua famiglia, ma era molto più interessato alla musica classica e avrebbe preferito visitare la Filarmonica. Quando i quattro giovani musicisti salirono sul palco, li riconobbe dal suo negozio: erano loro che gironzolavano tra le cabine, ascoltando gli ultimi dischi e chiacchierando con le ragazze senza alcuna intenzione di acquistare un disco.

Tra le canzoni, i tre giovinastri con le chitarre iniziarono a urlare e imprecare, voltando le spalle al pubblico e fingendo di colpirsi l'un l'altro. L'assistente di Epstein, Alistair Taylor, notò che gli occhi di Brian si spalancarono per lo stupore: Nessuno di loro era abituato a un simile comportamento offensivo. Dopo lo spettacolo Taylor ha detto: "Sono semplicemente orribili".

"Sono orribili," concordò Brian. “Ma penso anche che siano favolosi. Andiamo a salutarli.” Oggi, la maggior parte degli storici dei Beatles concorda sul fatto che, senza la brillante gestione di Epstein, i Beatles non sarebbero mai decollati.

John Lennon era affascinato da tali coincidenze. Aveva un fascino particolare per il numero 9, ed era spesso ansioso di sottolineare che era nato il 9 ottobre e viveva al 9 di Newcastle Road, Wavertree, Liverpool. Tutti i nomi in quell'indirizzo contenevano nove lettere, così come il nome McCartney. Le canzoni di John includono brani come “One After 909” o “#9 Dream” e la canzone “Revolution 9” apparve nel nono album dei Beatles. "Nove sembra essere il mio numero", osservò una volta Lennon. “Quindi l'ho studiato, ed è il numero più alto nell'universo; dopo di che, torni a uno. Naturalmente, come cercare volti umani in una nuvola, coloro che cercano abbastanza intensamente un particolare modello di vita alla fine lo troveranno.”

Inutile dire che molti fan hanno trascorso una quantità eccessiva di tempo a trovare significati nei testi dei Beatles che neanche i loro compositori non avrebbero mai immaginato. Ad esempio, alcuni fan si sono convinti che ogni verso di “Come Together” contenesse una descrizione di un Beatle diverso: George, il santo rotolante (Holy Roller) ; Ringo, il tiratore di Coca-Cola; Paul, quello di bell'aspetto che è così difficile da vedere. Come spesso accade, questa interpretazione non è mai venuta in mente a Lennon, che l'aveva composta.

Ma, in un modo divertente, ciò non significa necessariamente che non sia vero: quando si tratta dei Beatles, non puoi fare a meno di sentire che sono stati spinti da forze al di là di loro stessi.

DI CRAIG BROWN