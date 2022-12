STUDENTI DI ROMA, PER NATALE FATEVI REGALARE UN BUON PIUMINO - NELLA CAPITALE 3 SCUOLE SU 10 SONO RIMASTE CON I TERMOSIFONI SPENTI. IL MOTIVO? LE CALDAIE SONO ROTTE! – L’ALLARME DEI PRESIDI: “CI SONO STATI POCHI CONTROLLI PREVENTIVI NON C’È STATO IL TEMPO DI PREVEDERE EVENTUALI GUASTI CHE, COME TUTTI GLI ANNI, SI SONO PRESENTATI” - GUALTIERI SVEGLIA!

Senza riscaldamenti e in attesa degli interventi di ristrutturazione. L’allarme per le caldaie mal funzionanti è scattato in diverse scuole della Capitale. L’ultimo - in ordine di tempo - all’istituto comprensivo di via Poppea Sabina, IV municipio. Secondo l’Assopresidi dall’inizio della stagione invernale 3 scuole su 10 sono rimaste con i termosifoni spenti.

«Le segnalazioni sono arrivate a macchia di leopardo da tutti i municipi, dal I al IX fino al XIII» conferma il presidente Mario Rusconi che aggiunge: «In attesa degli interventi e delle riparazioni, i ragazzi restano al gelo per giorni. Ma il problema di fondo restano le ristrutturazioni che vanno a rilento». Non è tutto: «Ci sono stati pochi controlli preventivi - prosegue il presidente Rusconi - così non c’è stato il tempo di prevedere eventuali guasti che puntualmente, come tutti gli anni, si sono presentati. […]

