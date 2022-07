15 lug 2022 17:27

SVALVOLATI D'ABRUZZO – UN 45ENNE ITALIANO ARMATO DI MACHETE E IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE HA BLOCCATO LE AUTO E MINACCIATO I PASSANTI A OVINDOLI, IN PROVINCIA DELL’AQUILA – PER BLOCCARLO I CARABINIERI HANNO UTILIZZATO IL TASER – ORA L’UOMO È IN CARCERE CON L’ACCUSA DI RESISTENZA, MINACCE A PUBBLICO UFFICIAL E PORTO ABUSO DI ARMI...